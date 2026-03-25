Ngân hàng quốc doanh nâng lãi suất tiết kiệm lên sát 7%

Ba trên 4 nhà băng quốc doanh vừa nâng lãi suất tiết kiệm lên mức sát 7%, cao nhất kể từ tháng 8/2023.

Ba ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa lần thứ 3 tăng biểu lãi suất niêm yết chỉ trong vài tháng trở lại đây.

Trong đó, BIDV ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thiết lập mặt bằng mới cao nhất trong nhóm quốc doanh và ngang với một số nhà băng tư nhân.

Cụ thể, với khách gửi tiết kiệm qua ứng dụng, lãi suất kỳ hạn ngắn 1-3 tháng của BIDV tăng mạnh 1,8-2,4% lên mức trần 4,75% một năm; lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng tăng hơn 2% lên 6,6% một năm. Lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở đi cũng tăng mạnh lên 6,8% một năm.

Lãi suất gửi tại quầy BIDV thấp hơn đáng kể so với online, và chỉ được điều chỉnh ở kỳ hạn 12 tháng trở đi, mức cao nhất là 6,5%.

Còn tại Vietcombank, VietinBank, hai "ông lớn" này nâng lãi suất với các kỳ hạn từ 6 tháng trở đi. Hiện, lãi suất gửi tại quầy và trực tuyến của hai nhà băng này áp cho kỳ hạn 12 tháng lên 5,9% và kỳ hạn 24 tháng lên 6,5%.

Động thái tăng lãi suất của nhóm ngân hàng quốc doanh diễn ra trong bối cảnh áp lực vốn gia tăng. Năm 2025, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng tại các nhà băng này đều tăng, trong đó BIDV và VietinBank vượt 100%, phản ánh tín dụng tăng nhanh hơn huy động.

Đồng thời, cách tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước áp dụng từ đầu năm nay cũng đang tạo áp lực vốn lên những nhà băng vốn có thế mạnh về tiền gửi Kho bạc Nhà nước. Việc loại chỉ tiêu tiền gửi của Kho bạc khi tính LDR buộc các nhà băng phải tái cơ cấu danh mục huy động để đảm bảo tỷ lệ LDR, đẩy mạnh hút tiền gửi từ dân cư, tạo áp lực lên lãi suất, nhất là kỳ hạn trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, giới ngân hàng cho rằng thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước không ghi nhận các đợt bơm thanh khoản quy mô lớn qua thị trường mở (OMO), mà điều tiết theo hướng linh hoạt, mang tính chọn lọc. Điều này khiến các ngân hàng thương mại phải chủ động cân đối nguồn vốn, qua đó góp phần đẩy lãi suất huy động đi lên.

Hiện, lãi suất huy động thiết lập mặt bằng mới. Nhiều nhà băng tư nhân như VPBank, SHB, SeABank, NCB, Vikki Bank... đang sẵn sàng chào lãi suất thỏa thuận trên 8% với khách hàng gửi chỉ từ 100-200 triệu đồng cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Còn với lãi suất niêm yết công khai, mức cao nhất hệ thống hiện dao động quanh 7,5% với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Quỳnh Trang