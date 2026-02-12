Lãi suất liên ngân hàng xuống 4%

Lãi suất vay mượn qua đêm giữa các ngân hàng giảm mạnh về 4% trong phiên 11/2.

Theo dữ liệu của Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), ngày 11/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng tiền đồng giảm mạnh 0,65-4,3 điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với phiên trước.

Cụ thể, lãi suất vay mượn qua đêm - kỳ hạn chính chiếm phần lớn giao dịch - giảm mạnh về 4,2%. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần đến 1 tháng dao động từ 6,8% đến 8,35%.

Như vậy sau khi tăng đột biến lên 17% vào tuần trước, lãi suất liên ngân hàng đã dần hạ nhiệt trong các phiên gần đây.

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất vay vốn của các nhà băng với nhau thông qua thị trường liên ngân hàng khi các nhà băng thiếu lượng tiền dự trữ tại Ngân hàng Nhà nước (mỗi ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc theo quy định). Mức lãi suất này cao hay thấp một phần phản ánh thanh khoản của hệ thống, qua đó gián tiếp tác động lên lãi suất tiết kiệm và cho vay tại thị trường của người dân, doanh nghiệp.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày và 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày với cùng mức lãi suất 4,5% một năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt khoảng 7.900 tỷ đồng, trong đó 5.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày và khoảng 2.900 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày. Khối lượng đáo hạn đạt gần 3.700 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch 11/2, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 4.200 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố là trên 480.600 tỷ đồng.

Báo cáo chiến lược thị trường công bố ngày 10/2, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán SSI nhận định biến động lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng nửa tháng qua "mang tính tạm thời, hơn là phản ánh rủi ro mang tính hệ thống".

Thanh khoản hệ thống thời gian qua chịu tác động bởi tính mùa vụ của dòng tiền tài khóa khi ngày 31/1 là thời hạn giải ngân đầu tư công cho năm tài khóa 2025, dẫn đến việc Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ rút tiền. Bên cạnh đó, đà tăng của giá vàng thu hút dòng tiền đầu cơ, góp phần làm thanh khoản hệ thống căng thẳng trong ngắn hạn.

Theo SSI, Ngân hàng Nhà nước "đã phản ứng kịp thời và mang tính chủ động", bơm thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở và hỗ trợ bổ sung qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX swap). Nhờ đó, lãi suất qua đêm đã hạ nhiệt sau khi lên cao bất thường và nhiều khả năng dần ổn định trong thời gian tới.

"Áp lực thanh khoản hiện hữu trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ huy động vốn, song đây là hiện tượng mang tính chu kỳ và ngắn hạn, chưa phản ánh sự thay đổi căn bản của nền tảng vĩ mô. Ở thời điểm hiện tại, biến động lãi suất liên ngân hàng nên được nhìn nhận như một yếu tố kỹ thuật, thay vì là tín hiệu cho thấy điều kiện kinh tế đang xấu đi", chuyên gia SSI nhận định.

