Lãi suất liên ngân hàng về 8,5%

Lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng hạ nhiệt so với mức 17% vào tuần trước, song vẫn neo ở mặt bằng cao 8,5%.

Theo dữ liệu của Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), ngày 10/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng tiền đồng giảm 0,3-0,5 điểm phần trăm ở hầu hết kỳ hạn từ một tháng trở xuống và đi ngang ở kỳ hạn 1 tuần so với phiên đầu tuần.

Lãi suất vay mượn qua đêm - kỳ hạn chủ chốt chiếm phần lớn giao dịch - ở mức 8,5%. Kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng giao dịch từ 9% đến 9,2%. Như vậy, so với mức 17,5% ngày 4/2, lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt đáng kể, song mặt bằng vẫn đang cao hơn so với tháng trước.

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất vay vốn của các nhà băng với nhau thông qua thị trường liên ngân hàng khi các nhà băng thiếu lượng tiền dự trữ tại Ngân hàng Nhà nước (mỗi ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc theo quy định). Mức lãi suất này duy trì ở ngưỡng cao phản ánh thanh khoản của hệ thống khá hạn chế, điều này có thể gây áp lực lên lãi suất tiết kiệm và cho vay tại thị trường của người dân, doanh nghiệp.

Một lãnh đạo ngân hàng lớn nhận định, thanh khoản có thể là vấn đề của các ngân hàng trong năm nay. Đồng thời, ông đánh giá 2026 là năm khó hơn với ngành ngân hàng.

Còn theo phân tích của ông Nguyễn Hoàn Niên, chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Shinhan, mức lãi suất trên chỉ mang tính nhất thời, song lãi suất liên ngân hàng sẽ thiết lập mặt bằng cao hơn trước, kéo dài ít nhất đến hết quý I năm nay.

Giao dịch tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Trong khi đó, báo cáo chiến lược thị trường công bố ngày 10/2, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán SSI nhận định biến động lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng nửa tháng qua "mang tính tạm thời, hơn là phản ánh rủi ro mang tính hệ thống".

Thanh khoản hệ thống thời gian qua chịu tác động bởi tính mùa vụ của dòng tiền tài khóa khi ngày 31/1 là thời hạn giải ngân đầu tư công cho năm tài khóa 2025, dẫn đến việc Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ rút tiền. Bên cạnh đó, đà tăng của giá vàng thu hút dòng tiền đầu cơ, góp phần làm thanh khoản hệ thống căng thẳng trong ngắn hạn.

Theo SSI, Ngân hàng Nhà nước "đã phản ứng kịp thời và mang tính chủ động", bơm thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở và hỗ trợ bổ sung qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX swap). Nhờ đó, lãi suất qua đêm đã hạ nhiệt sau khi lên cao bất thường và nhiều khả năng dần ổn định trong thời gian tới.

"Áp lực thanh khoản hiện hữu trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ huy động vốn, song đây là hiện tượng mang tính chu kỳ và ngắn hạn, chưa phản ánh sự thay đổi căn bản của nền tảng vĩ mô. Ở thời điểm hiện tại, biến động lãi suất liên ngân hàng nên được nhìn nhận như một yếu tố kỹ thuật, thay vì là tín hiệu cho thấy điều kiện kinh tế đang xấu đi", chuyên gia SSI nhận định.

Quỳnh Trang