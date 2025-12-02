Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm lên 7% trước áp lực vốn tín dụng mùa cuối năm.

Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VBA), lãi suất bình quân liên ngân hàng - nơi vay mượn giữa các nhà băng - ngày 1/12 tăng 0,8-1,62 điểm phần trăm ở hầu hết kỳ hạn một tháng trở xuống, trừ kỳ hạn 2 tuần.

Cụ thể, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm chủ yếu giá trị giao dịch giữa các nhà băng - tăng lên 7%, cao nhất kể từ tháng 11/2022. Mức lãi các kỳ hạn khác như một tuần là 7,3%, hai tuần đi ngang ở 6,1% và một tháng cũng tăng lên 6,95%.

Bên cạnh đó, lãi suất chào bình quân USD trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ lên 3,92%, các kỳ hạn khác như một và hai tuần giữ nguyên.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng VND nằm trong xu hướng tăng và neo cao từ đầu tháng 11. Cùng thời điểm, lãi suất huy động trên thị trường dân cư cũng tăng trên diện rộng.

Chia sẻ với nhà đầu tư, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc khối Nguồn vốn và thị trường tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất mùa cuối năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 30/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 15% so với cuối năm ngoái và dự kiến sẽ lên mức 19-20% vào cuối năm nay - cao nhất nhiều năm trở lại đây.

Tại báo cáo phát hành mới đây VIS Rating - đơn vị xếp hạng tín nhiệm đầu tư - nhận định, thanh khoản là vấn đề đáng lưu tâm, đặc biệt với nhóm ngân hàng nhỏ. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng (LDR) toàn ngành đã lên mức 111%, cao nhất 5 năm do tăng trưởng tín dụng vượt xa huy động.

Áp lực thanh khoản thể hiện rõ nhất ở các ngân hàng nhỏ, và theo VIS Rating, có khả năng tiếp tục kéo dài trong bối cảnh các ngân hàng này phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn và nhu cầu tín dụng cao. Trong bối cảnh này, tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Quỳnh Trang