Lãi suất huy động lên 7-8% một năm

Nhiều nhà băng tung chương trình cộng lãi suất, đưa mức cao nhất thị trường lên 7-8% một năm cho khoản tiền gửi vài trăm triệu đồng.

Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa công bố chương trình cộng lãi suất 1,2% so với biểu lãi suất tiết kiệm niêm yết, áp dụng đến hết 23/12 dành cho kỳ hạn 6 và 12 tháng. Theo đó, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng tại nhà băng này được trả lãi suất 6,7-6,8% một năm.

Tại Ngân hàng Bản Việt (BVBank), nhà băng này tung gói cộng lãi suất 0,5% so với mức niêm yết trong vòng một tháng, từ 17/12/2025 đến giữa tháng 1 năm sau.

Trong tháng cuối năm, Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) cũng áp dụng mức cộng 1,5% cho khách hàng cá nhân mở tài khoản trực tuyến vào các ngày thứ Sáu hàng tuần. Khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên gửi trên một năm được hưởng lãi suất 7,6-8%, tùy chi nhánh và số tiền cụ thể.

Tương tự, tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB), từ cuối tháng 10, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online trên ứng dụng kỳ hạn 1 tháng trở lên, cũng được cộng tối đa 1,4% so với niêm yết.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm tại các nhà băng quy mô nhỏ hiện lên 7-8% mà không yêu cầu số tiền gửi lớn hay khách VIP.

Không chỉ nhóm top dưới, nhiều ngân hàng lớn khác cũng tăng gửi email hoặc nhân viên các chi nhánh "sôi nổi" tìm khách gửi tiết kiệm trên các hội nhóm trực tuyến.

Đà tăng lãi suất diễn ra trên diện rộng trong 1-2 tháng cuối năm, bao gồm cả nhóm ngân hàng quốc doanh. Hiện, lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng được nhiều đơn vị đẩy lên mức kịch trần 4,75%. Các kỳ hạn từ 6-12 tháng đa phần được các nhà băng niêm yết từ 5% đến 6%.

Giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Theo các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm tăng ngoài yếu tố mùa vụ hằng năm, cũng phản ánh xu hướng nội tại của nền kinh tế. Nhu cầu tín dụng được dự báo ở mức rất cao do xu hướng tăng tốc đầu tư, khiến các ngân hàng lớn cũng cạnh tranh huy động từ sớm. Bên cạnh đó, kỳ vọng lạm phát và xu hướng nắm giữ tài sản như bất động sản, vàng... góp phần khiến lãi suất tăng trên diện rộng.

Ngoài ra, hãng xếp hạng tín nhiệm VIS Rating đánh giá rủi ro thanh khoản vẫn ở mức cao với các ngân hàng nhỏ do phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng (LDR) của toàn ngành đạt mức cao nhất trong 5 năm là 111%, do tăng trưởng tín dụng mạnh vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Áp lực thanh khoản thể hiện rõ nhất ở các ngân hàng nhỏ và có khả năng sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Quỳnh Trang