Lái siêu xe cần kỹ năng gì?

Thực ra thì siêu xe hay xe công suất cực mạnh bản thương mại không đến nỗi khó lái.

Siêu xe nếu hiểu theo nghĩa là chiếc xe có công suất siêu to thì sẽ thấy khá là khó điều khiển với nguy cơ đạp ga là lồng lên, hay xoay tứ tung... Nhưng từ khi có TCS (Traction Control System - kiểm soát độ bám đường) và ESP (cân bằng điện tử - Electronic Stability Program) cùng các chế độ vận hành, siêu xe đã trở nên dễ lái hơn.

Ví dụ, Ferrari nếu dùng Wet mode - dành cho đường trơn thì chân ga phản ứng rất lịch sự, Traction Control System (TCS) cũng can thiệp rất sớm, đảm bảo không xảy ra tình trạng đang đi thì xoay ngang.

Còn ở Race mode - khi đạp ga thì xe rất bốc và đuôi dễ giãy ngang vì bánh sau nhận được quá nhiều công suất và bắt đầu đốt lốp, tuy nhiên TCS vẫn sẽ can thiệp để tránh trường hợp lái thẳng mà xe xoay ngang. Lúc này chiếc xe công suất quá lớn đối với một tay lái chưa quen xe thì đòi hỏi sự tiếp cận hết sức cẩn trọng.

Nhưng núm xoay lựa chọn chế độ lái của Ferrari lại nằm ở vị trí rất "gợi đòn", một cú xoay quá đà qua TC off hay ESP off sẽ đảm bảo chiếc xe xoay ngang ngay khi lái xe đạp ga hơi quá. Nếu tìm từ khóa "Ferrari traction control off", ta sẽ thấy rất nhiều video tai nạn, cái nào cũng đang đi thẳng xong xoay ngang ra đâm. Với lựa chọn này, bạn chính thức từ bỏ quyền trợ giúp của các hệ thống điện tử, vốn được thiết kế để giúp cho con người thoát khỏi những sai lầm đáng tiếc.

Tất nhiên, nếu có sự tập luyện thì sẽ rất tốt, sự hiểu biết và kiến thức rất có ích, ví dụ như khi lốp chưa nóng mà bật Race mode thì xe xoay ngang dễ hơn rất nhiều. Cũng như đa số siêu xe thiết kế khí động học rất tốt, vì vậy nếu xe không bám đường ở 50 km/h, có lẽ nó cần chạy đến 200 km/h để qua cua hay bẻ lái ngon hơn. Hoặc giả cái nút xoay trên vô-lăng có cái bông tuyết hay chữ WET, thì đó không phải điều hòa mà là chế độ cho đường trơn, rất nhẹ nhàng, hãy bắt đầu làm quen từ đó.

