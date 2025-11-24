Lại Mai Hoa: 'Tôi say nghề hơn sau nhiều lần trượt casting'

Quán quân Top Model Mai Hoa, 20 tuổi, xem người mẫu Thanh Hằng là thần tượng, học hỏi thành công và tính kỷ luật của đàn chị.

Sau đoạt cúp Vietnam's Next Top Model 2025, Lại Mai Hoa là gương mặt trẻ nổi lên ở giới người mẫu trong nước, tham gia nhiều sàn catwalk. Giữa tháng 11, cô mở màn cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 tại Hà Nội. Dịp này, Mai Hoa nói về trải nghiệm làm nghề.

- Nhìn lại chặng đường từ sinh viên đến quán quân cuộc thi người mẫu, chị thấy mình thay đổi thế nào?

- Trước đây, tôi không có nhiều cơ hội trên sàn runway chuyên nghiệp, trượt casting nhiều lần vì non nớt. Có giai đoạn, tôi tham gia buổi tuyển chọn người mẫu của các nhà thiết kế như Adrian Anh Tuấn, Đỗ Mạnh Cường nhưng đều thất bại. Ban đầu tôi buồn nhưng dần xem đó là trải nghiệm. Tôi hiểu muốn chinh phục các nhà mốt lớn cần phải nâng cấp bản thân, chăm chút ngoại hình, tập catwalk, học cách tạo dáng.

Tôi xem mỗi thử thách là bài học. Trong lần đầu diễn vedette tại Tuần thời trang vừa qua, tôi vấp té trên sân khấu. Nhờ các bài học tích lũy, tôi bình tĩnh xử lý sự cố để không bị "quê".

Người mẫu Lại Mai Hoa nói về trải nghiệm tại Top Model Mai Hoa nói về trải nghiệm, suy nghĩ làm nghề.

- Chị nhớ lời khuyên nào của đàn anh, đàn chị để làm hành trang vào nghề?

- Tôi ấn tượng với câu nói của chị Thanh Hằng rằng khi làm việc phải có tư duy, chẳng hạn trước khi vào buổi chụp hình phải hiểu trang phục, cách tạo dáng, căn góc máy. Lúc đầu, tôi chưa biết cách vận dụng vào từng tình huống nên bị mắng. Về sau, tôi nhận ra nếu không quan sát, thiếu chủ động thì mãi giậm chân tại chỗ. Càng làm nghề, tôi thấm sự nghiêm khắc của chị, giúp tôi phải thay đổi. Khi được nghe chị Thanh Hằng nhận xét "Mai Hoa đã làm tốt hơn rồi", tôi rất xúc động.

Từ ngày còn là học sinh, tôi yêu mến người mẫu Thanh Hằng không chỉ về chuyên môn mà còn ở phong cách sống, tầm nhìn. Chị luôn chuyên nghiệp, tích cực trên sàn diễn hay hậu trường. Chị từng nói với các thí sinh Top Model một câu mà tôi nhớ mãi: "Làm nghề không chỉ cần đam mê mà phải có kỷ luật". Nhờ chị, tôi hiểu nghề người mẫu không phải chỉ đẹp là đủ mà phải có trí tuệ, bản lĩnh và lòng biết ơn. Tôi mong một ngày nào đó cũng thành công, hạnh phúc giống chị.

Lại Mai Hoa: 'Tôi muốn thành công như chị Thanh Hằng' Mai Hoa: "Tôi thích sự nghiêm khắc của chị Thanh Hằng".

- Chiều cao 1,84 m khiến chị gặp thuận lợi, khó khăn gì trong cuộc sống?

- Tôi cao do gen trong gia đình bởi ông nội cao 1,8 m, còn anh họ lên tới 1,9 m. Từ nhỏ, tôi cao lớn vượt trội so với bạn bè. Sự khác biệt khiến tôi từng sợ vì bị trêu chọc. Mẹ luôn động viên tôi: "Chiều cao là món quà đặc biệt, con hãy trân trọng nó".

Mùa hè năm chuyển cấp hai lên ba, tôi nói với mẹ: "Con muốn thử học làm người mẫu". Mẹ nghe xong ủng hộ, liền đăng ký cho tôi một khóa học ngắn hạn. Sau vài buổi, tôi say mê hơn, quyết tâm theo học dài hạn.

Cũng có người trêu "cao thế này chắc khó kiếm người yêu, lấy chồng" nhưng tôi thấy chuyện đó vui thôi, không đáng bận tâm. Trong chuyện tình cảm, tôi nghĩ khi gặp đúng người thì chiều cao hay ngoại hình không là vấn đề, miễn là có sự thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng nhau.

Lại Mai Hoa thể hiện bộ sưu tập của nhà thiết kế Ngô Ngọc Anh thuộc khuôn khổ Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam, ngày 15/11 ở Hà Nội. Ảnh: Kiếng Cận

- Ngành Kinh tế đang theo học bổ trợ cho chị ra sao khi theo đuổi thời trang?

- Tôi là sinh viên khoa Kinh tế phát triển của Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghe qua thì hai lĩnh vực chẳng liên quan nhưng với tôi kiến thức kinh tế là nền tảng quan trọng, có thể giúp ích cho công việc trong nhiều lĩnh vực khác.

Chuyên ngành hiện tại giúp tôi hiểu rõ giá trị lao động, cách quản lý tài chính cá nhân, hoạch định mục tiêu, xây dựng thương hiệu cá nhân. Công việc về thời trang thường mang tính sáng tạo, đòi hỏi tư duy chiến lược. Tôi nghĩ người mẫu thế hệ mới không chỉ cần vẻ ngoài mà còn phải có tri thức, hiểu biết xã hội.

- Chị thấy mình cần cải thiện điều gì để đi đường dài?

- Trong cuộc thi, nhà sản xuất, tổng đạo diễn Trang Lê góp ý hình thể tôi chưa đạt chuẩn quốc tế, muốn có cơ hội từ các nhà mốt danh tiếng cần phải cải thiện. Thời gian qua, tôi điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện thể dục, kết quả đã giảm gần 5 kg.

Ngoài kỹ năng chuyên môn, hiện tôi nâng cao ngoại ngữ. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể sải bước trên sàn diễn lớn, mang hình ảnh người mẫu Việt hội nhập thế giới. Tương lai, tôi muốn trở thành người mẫu đa năng, có thể biến hóa theo nhiều phong cách, phù hợp với thị trường trong nước lẫn quốc tế. Giữa thời đại 4.0, mọi thứ thay đổi nhanh, điều quan trọng không phải là ai giỏi hơn mà phải đủ kiên trì.

Người mẫu Lại Mai Hoa mở màn bộ sưu tập của Vũ Việt Hà (phải) và diễn vedette show Hà Linh Thư tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 20. Ảnh: Kiếng Cận

- Gia đình tạo động lực cho chị thế nào khi vào showbiz?

- Tôi là con út trong gia đình có hai chị gái. Khoảng cách tuổi tác khá xa, lại không ở gần nhau nhưng tôi vẫn học được ở các chị cách nhìn nhận cuộc sống, cư xử đúng mực với người lớn.

Tôi biết ơn vì được sinh ra trong một gia đình coi trọng tri thức. Bố mẹ làm công việc văn phòng nhưng có góc nhìn về cuộc sống cởi mở, hiện đại. Từ nhỏ, tôi đã quen với những bữa cơm đầy ắp câu chuyện về thời sự trong nước và thế giới. Họ dạy tôi muốn thành công phải có nền tảng kiến thức trước.

Bố tôi rất nghiêm khắc, mẹ thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cả hai đều rất nguyên tắc. Nhờ họ, tôi biết tự lập sớm. Họ khuyên tôi: "Tâm mình là điều quan trọng nhất".

Tân Cao - Tuấn Việt