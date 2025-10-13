TP HCMLại Mai Hoa - thí sinh cao nhất cuộc thi với 1,84 m - trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model mùa thứ chín.

Tối 12/10, cô bật khóc khi MC xướng tên giành chiến thắng. Phần thưởng dành cho Mai Hoa là 300 triệu đồng, cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.

Cô gái 20 tuổi là quán quân Vietnam's Next Top Model Giây phút đoạt quán quân của Mai Hoa.

Kết quả nhận được sự ủng hộ của khán giả. Trước chung kết, nhiều người dự đoán Lại Mai Hoa giành cúp. Tại vòng cuối, Mai Hoa vượt qua ba thí sinh là Vũ Mỹ Ngân, Lê Thị Bảo Ngọc, Giang Phùng qua hai thử thách catwalk và chụp ảnh Giám khảo liên tục khen cô tự tin, biết cách làm chủ, sáng tạo trong các động tác trước ống kính trên sân khấu.

Lại Mai Hoa có số đo ba vòng lần lượt là 83-65-96 cm. Người mẫu hiện là sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mai Hoa catwalk tại Vietnam’s Next Top Model Mai Hoa catwalk ở cuộc thi. Video: Ban tổ chức cung cấp

Cô từng chiến thắng Top Model Online trước khi chính thức vào nhà chung. Tại Vietnam's Next Top Model 2025, cô bứt phá trong nhiều thử thách tại chặng cuối, từng giành chiến thắng trong hai tập. Ban giám khảo đánh giá cao về khả năng xử lý tình huống của thí sinh. Càng về cuối, cô thể hiện sự bứt phá, tạo bất ngờ cho khán giả. "Mai Hoa rất biết lắng nghe, tiếp thu và tỏa sáng đúng lúc", host Thanh Hằng nhận xét. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận xét mỗi khi Mai Hoa bước vào set chụp, cô luôn khiến anh bất ngờ.

Hậu trường chụp ảnh của Lại Mai Hoa Vietnam's Next Top Model Hậu trường chụp ảnh của Lại Mai Hoa trước chung kết Vietnam's Next Top Model. Video: Nhân vật cung cấp

Chương trình trở lại sau tám năm ngưng sản xuất. Từ hàng nghìn hồ sơ, sau vòng casting hồi tháng 6, ban giám khảo chọn top 15 vào nhà chung. Họ sẽ lần lượt tham gia thử thách để tìm ra quán quân.

Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung. Sau mùa giải "all star" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại.

