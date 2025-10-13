Lại Mai Hoa - sinh viên Kinh tế thành quán quân Top Model

Cô cho biết thích ngắm các đàn chị sải bước trên sàn diễn từ nhỏ. Lớn lên, Mai Hoa bắt đầu học cách tạo dáng, đi giày cao gót. Cô theo học kỹ năng tại một số lớp đào tạo cùng chuyên gia.

Trong quá trình học tập, Mai Hoa tìm cơ hội sải bước trên sàn runway qua các buổi casting. Người mẫu từng trúng hàng loạt show của nhà thiết kế tên tuổi tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2024, 2025.