Lại Mai Hoa - sinh viên Kinh tế thành quán quân Top Model

Cô vượt qua ba thí sinh gồm Mỹ Ngân, Bảo Ngọc, Giang Phùng để giành quán quân tại chung kết, tối 12/10. Lại Mai Hoa được nhận xét "càng thi càng tỏa sáng", tự tin, biết cách làm chủ sân khấu, sáng tạo trước ống kính.
Giây phút đoạt cúp của Mai Hoa.
Với chiều cao 1,84m, cô là quán quân cao nhất trong số chín gương mặt từng thắng Vietnam's Next Top Model. Người đẹp có số ba vòng lần lượt là 83-65-96 cm. Cô từng chiến thắng Top Model Online, giành vé vào nhà chung mà không qua vòng tuyển chọn.
Mai Hoa hiện là sinh viên khoa Kinh tế phát triển của Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Biết tin cô chiến thắng, nhà trường đăng thông báo chúc mừng trên các diễn đàn, trang tin.
Lại Mai Hoa thực hiện thử thách chụp ảnh trên bục cao, dốc tại vòng cuối.
Cô cho biết thích ngắm các đàn chị sải bước trên sàn diễn từ nhỏ. Lớn lên, Mai Hoa bắt đầu học cách tạo dáng, đi giày cao gót. Cô theo học kỹ năng tại một số lớp đào tạo cùng chuyên gia.
Trong quá trình học tập, Mai Hoa tìm cơ hội sải bước trên sàn runway qua các buổi casting. Người mẫu từng trúng hàng loạt show của nhà thiết kế tên tuổi tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2024, 2025.
Mai Hoa nhìn nhận bất cứ công việc nào cũng cần nền tảng kiến thức vững chắc. Theo học Kinh tế, trái ngược công việc giải trí đang theo đuổi song Mai Hoa tin ngành học sẽ bổ trợ, tạo cơ hội để cô phát triển trong tương lai.
Mai Hoa nhìn lại chặng đường tham gia Top Model.
Giai đoạn đầu cuộc thi, Mai Hoa chưa phải là thí sinh nổi bật. Cô từng đối mặt nhiều ý kiến cho rằng vào top 15 nhờ chiều cao hơn là kỹ năng.
Mai Hoa cho biết: "Tôi muốn chứng minh điều ngược lại, rằng bản thân có thể làm nhiều thứ hơn thế".
Cô dần bứt phá trong loạt thử thách tại chặng cuối, từng chiến thắng trong hai tập. Ban giám khảo đánh giá cao khả năng xử lý tình huống, ứng biến của thí sinh.
"Mai Hoa rất biết lắng nghe, tiếp thu và tỏa sáng đúng lúc", host Thanh Hằng nhận xét. Nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn chương trình - bà Trang Lê - nhìn nhận Mai Hoa "lột xác" qua từng vòng. "Lúc đầu, tôi đánh giá Mai Hoa không phải thí sinh mạnh giữa nhiều gương mặt nổi trội khác. Từ tập 5 về cuối, cô ấy khiến giám khảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chiến thắng của Mai Hoa là thuyết phục", bà Trang Lê nói.
Mai Hoa (thứ hai từ trái sang) trong bộ ảnh thời trang cùng các thí sinh vòng chung kết.
Giám khảo Đỗ Mạnh Cường nhận xét Mai Hoa ở tập 11.
Theo Mai Hoa, yếu tố lớn nhất giúp cô đoạt quán quân là tinh thần ham học hỏi. Sau mỗi vòng loại, cô ghi chép các góp ý chuyên môn vào cuốn sổ tay để ghi nhớ.
Lại Mai Hoa tham dự Paris Fashion Week và thực hiện bộ ảnh thời trang trước chung kết. Theo êkíp, hình ảnh của cô trong chuyến đi sẽ được lựa chọn để lên trang bìa một tạp chí nổi tiếng, phát hành thời gian tới.
Sắp tới, Mai Hoa cho biết cố gắng cân bằng thời gian để hoàn thành việc học cạnh phát triển công việc người mẫu.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức, nhân vật cung cấp