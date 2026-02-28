Lại Lý Huynh vào chung kết siêu giải Ngũ Dương

Trung QuốcChiến thắng 3-1 trước Triệu Phàn Vỹ giúp kỳ thủ số một Việt Nam Lại Lý Huynh vào chung kết siêu giải cờ tướng Ngũ Dương 2026.

Ở ván lượt đi bán kết chiều nay, Lại Lý Huynh cầm quân đỏ, đi tiên và dùng khai cuộc Quá cung Pháo. Đương kim vô địch thế giới sớm chiếm ưu thế ở trung cuộc nhờ các quân cơ động và hai xe liên kết. Sau 17 nước cờ, đại diện Việt Nam đã chiếm ưu thế thắng.

Lý Huynh tận dụng tốt ưu thế để bắt được một pháo đen. Lợi thế đó đủ giúp kỳ thủ 36 tuổi chuyển hóa thành chiến thắng sau 40 nước cờ.

Lại Lý Huynh trong một ván đấu tại siêu giải Ngũ Dương ở Công viên Văn hóa Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 26/2/2026. Ảnh: YCWB

Còn ở ván lượt về tối nay 28/2, Lý Huynh chỉ cần hòa, nhưng tiếp tục chiếm ưu thế trong phần lớn thời lượng. Dù hơn hẳn một pháo trong tàn cuộc, anh không ngần ngại đưa cờ vào thế bất biến hòa. Chung cuộc với một ván thắng, một hòa, kỳ thủ số một Việt Nam vào chung kết với tỷ số 3-1.

Ở cặp bán kết còn lại, Doãn Thăng và Trình Vũ Đông hòa cả hai ván cờ chậm, và hai ván cờ chớp tie-break. Đến ván cờ chớp thứ ba, đương kim á quân thế giới mắc sai lầm nghiêm trọng ở trung cuộc, để mã bị ghim cùng xe. Vũ Đông tận dụng thời cơ điều xe bắt mã và thắng sau 28 nước cờ. Vì thế, Doãn Thăng lỡ thời cơ tái ngộ Lý Huynh ở chung kết, như tại giải cờ tướng thế giới tháng 9/2025.

Lý Huynh sẽ gặp đối thủ chủ nhà Vũ Đông ở chung kết, lượt đi lúc 13h Chủ nhật 1/3, và lượt về lúc 18h cùng ngày, giờ Hà Nội. Nhà vô địch sẽ nhận 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Trình Vũ Đông 25 tuổi, đứng thứ 53 Trung Quốc theo bảng Elo cũ năm 2023. Anh có biệt danh "Đạm định ca", nhờ lối đánh điềm đạm và chắc chắn. Trên đường tới chung kết, kỳ thủ người Quảng Châu đã loại Ngô Ngụy, Vương Hạo, Đường Tư Nam rồi đến Doãn Thăng.

Ngũ Dương Bôi (giải Ngũ Dương) diễn ra thường niên từ năm 1981, là giải hàng đầu Trung Quốc, ban đầu chỉ quy tụ các kỳ vương nước này (những nhà vô địch cá nhân quốc gia). Nhưng do hàng loạt kỳ vương đã bị cấm thi đấu trọn đời, thậm chí ngồi tù, giải năm nay mở rộng cho toàn bộ kỳ thủ. Với tư cách ĐKVĐ thế giới, Lý Huynh là kỳ thủ duy nhất không phải đấu vòng loại, mà được vào thẳng VCK. Anh cũng là kỳ thủ ngoài Trung Quốc đầu tiên được dự VCK giải này.

Xuân Bình