Lại Lý Huynh tái đấu các kỳ thủ Trung Quốc

SingaporeTân vô địch cờ tướng thế giới, Lại Lý Huynh cùng đội tuyển Việt Nam sẽ đấu nhiều cao thủ Trung Quốc tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025.

Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 là kỳ đầu tiên, tổ chức tại Singapore từ 13/11 đến 15/11, với năm môn thi, gồm cờ tướng, cờ vua, cờ vây, đánh phỏm (bridge) và xoay rubik (speedcubing).

Ở môn cờ tướng, các đoàn đều cử lực lượng mạnh nhất, tranh quỹ thưởng 40.000 USD. Có 66 kỳ thủ góp mặt từ 11 đoàn, trong đó Việt Nam góp sáu đại diện gồm Lại Lý Huynh, Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Đào Văn Trọng và Phan Nguyễn Công Minh.

Lại Lý Huynh (trái) trong một ván đấu với Doãn Thăng tại nội dung cờ tiêu chuẩn nam, tại giải cờ tướng thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc tháng 9/2025. Ảnh: Trần Ngọc Long

Trung Quốc cũng cử sáu kỳ thủ, gồm Mạnh Phồn Duệ, Doãn Thăng, Vương Vũ Bác, Vương Gia Thụy, Đường Tư Nam và Vương Tử Hàm. Trong đó, Tư Nam và Tử Hàm là những kỳ thủ nữ, đấu chung với nam. Những cao thủ có kinh nghiệm như Mạnh Thần và Tào Nham Lỗi không góp mặt, dù đã trở lại thi đấu sau bê bối mua bán độ.

Lý Huynh, Phồn Duệ và Doãn Thăng vừa dự giải vô địch cá nhân thế giới tháng 9 vừa qua tại Thượng Hải, Trung Quốc. Phồn Duệ đứng thứ ba chung cuộc, còn Doãn Thăng thua Lý Huynh trong trận chung kết, nơi kỳ thủ Việt Nam phá thế độc tôn 35 năm của Trung Quốc.

Các đoàn còn lại cũng có những kỳ thủ đã xếp vị trí cao ở giải thế giới, như Li Dezhi (Malaysia), Wong Hok Him (Hong Kong) hay Alvin Woo (Singapore).

Cờ tướng có hai nội dung, gồm cờ nhanh (15 phút, thêm 10 giây sau mỗi nước đi, 15+10) và cờ chớp (5+3). Mỗi nội dung diễn ra 9 vòng đấu, hệ Thụy Sĩ, tính điểm để chọn ra nhà vô địch. Các kỳ thủ bằng điểm sẽ được xếp thứ tự dựa trên chỉ số phụ.

Nội dung cờ nhanh diễn ra ngày 13 và 14/11, còn cờ chớp 15/11. Ván đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 8h30 thứ Năm 13/11, giờ Hà Nội.

Trong môn cờ vua, Việt Nam chỉ có một kỳ thủ tham dự là Lê Tuấn Minh, ở cờ nhanh lẫn cờ chớp. Tuấn Minh là hạt giống số ba cờ nhanh, và số hai cờ chớp, theo Elo.

Xuân Bình