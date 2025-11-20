Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo dự giải cờ tướng đôi Trung Quốc

Trung QuốcĐKVĐ cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo bắt đầu đánh giải cờ đôi Cup Cẩm Giang với các cao thủ cờ tướng thế giới hôm nay.

Cup Cẩm Giang diễn ra tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ 20/11 đến 23/11, do Thành Đô kỳ viện, Cục văn thể lữ Cẩm Giang, nền tảng Thiên Thiên Tượng Kỳ và Liên đoàn cờ Thành Đô phối hợp tổ chức.

Lại Lý Huynh tại giải cờ tướng cá nhân thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc tháng 9/2025. Ảnh: WXF

Giải gồm hai nội dung: cá nhân và cờ đôi. Nội dung cá nhân gồm 16 kỳ thủ, đấu năm vòng cờ nhanh theo hệ Thụy Sĩ, từ 8h hôm nay 20/11, giờ Hà Nội. Người về nhất nội dung cá nhân nhận 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng), trước thuế.

Từ vị trí các kỳ thủ ở phần thi cá nhân, họ sẽ được xếp hạt giống để phân cặp đấu nội dung quan trọng nhất là cờ đôi. Nội dung cờ đôi thi đấu 7 vòng hệ Thụy Sĩ, cờ nhanh. Trong đó, hai đôi có thành tích tốt nhất sau vòng 6 sẽ vào đánh chung kết. Tiền thưởng cho đôi kỳ thủ vô địch lên tới 200.000 tệ (hơn 740 triệu dồng). Á quân được 80.000 tệ (300 triệu đồng), còn giải ba lĩnh 40.000 tệ (150 triệu đồng).

Các kỳ thủ được chọn từ những vị trí cao tại giải cờ tướng thế giới hồi tháng 9/2025, nơi Lại Lý Huynh lần đầu vô địch. Vì thế, Cup Cẩm Giang góp mặt các đại diện từ Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Macau, Malaysia và Việt Nam.

Trung Quốc được phép cử nhiều kỳ thủ tham dự. Những cao thủ chủ nhà góp mặt có cựu vô địch thế giới Mạnh Thần, thần đồng 17 tuổi Mạnh Phồn Duệ, Doãn Thăng, Vương Vũ Bác, Hứa Văn Chương, Cố Bác Văn hay nữ kỳ thủ Đường Đan.

Việt Nam có hai đại diện là Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo. Ở vòng đầu tiên nội dung cá nhân, Thành Bảo sẽ gặp Phồn Duệ. Lý Huynh đấu với nữ kỳ thủ Tứ Xuyên, Lương Nghiên Đình.

Xuân Bình