Lại Lý Huynh được mời dự siêu giải cờ tướng Trung Quốc

Trung QuốcToàn bộ cao thủ cờ tướng Trung Quốc phải dự vòng loại, trong khi ĐKVĐ thế giới người Việt Nam, Lại Lý Huynh vào thẳng VCK giải Ngũ Dương.

Giải Ngũ Dương thuộc hạng A, nhóm giải cấp cao nhất của hệ thống cờ tướng Trung Quốc mới. Những năm trước đây, giải thường chỉ dành cho những kỳ vương Trung Quốc, từng vô địch cá nhân quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn kỳ vương đã giải nghệ, ngồi tù hoặc bị cấm thi đấu vì mua bán độ. Vì thế, giải năm nay mở rộng cho toàn bộ kỳ thủ. Năm nay, Lý Huynh không chỉ là kỳ thủ ngoài Trung Quốc đầu tiên dự giải, còn là người duy nhất vào thẳng VCK, diễn ra từ 25/2 đến 1/3.

Lại Lý Huyn sinh năm 1990, tại Vĩnh Long, từng sáu lần vô địch cờ tướng quốc gia và một lần vô địch thế giới năm 2025.

Vòng loại giải Ngũ Dương diễn ra từ 29/1 đến 31/1 tại Công viên Văn hóa Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. 108 kỳ thủ được chia làm 15 bảng vòng loại, chọn ra một kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng vào VCK. Có 12 bảng 7 kỳ thủ và ba bảng 8 kỳ thủ.

Vòng loại quy tụ đủ cao thủ Trung Quốc còn lại, như cựu vô địch thế giới Mạnh Thần, thần đồng Mạnh Phồn Duệ, Tào Nham Lỗi, Vương Vũ Bác, Lưu Bách Hoành hay Dương Thế Triết. Họ đều là những hạt giống ở mỗi bảng vòng loại.

Vòng loại diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận hai ván. Với mỗi bảng có 7 kỳ thủ, hạt giống của bảng được miễn đấu lượt đầu. Lượt đầu đã kết thúc hôm 29/1, xác định những đối thủ của các hạt giống ở lượt hai. Trong đó, Phồn Duệ sẽ gặp Lý Học Hạo. Mạnh Thần gặp Vạn Xuyên. Nham Lỗi đấu với Mã Huệ Thành. Vũ Bác gặp Liệu Cẩm Thiên.

VCK sẽ gồm 16 kỳ thủ, trong đó có Lý Huynh và 15 người vượt qua vòng loại. Họ được chia làm bốn bảng, đấu vòng tròn hai lượt, chọn ra một người đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Nhà vô địch sẽ nhận 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Thể thức VCK là 50 phút cho mỗi bên, thêm 20 giây sau từng nước đi (50+20). Đây là hình thức cờ chậm, nhưng vẫn nhanh hơn giải vô địch cá nhân thế giới 2025, nơi Lý Huynh đăng quang với thể thức 90+30.

Kể từ khi vô địch thế giới, phong độ của Lý Huynh không cao. Anh không giành được chức vô địch nào ở các giải tại Việt Nam cũng như Trung Quốc. Gần nhất là giải Tửu Tố Đỗ Khang ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Lý Huynh thua cả bốn trận đầu tiên và sớm hết cửa vô địch. Dù vậy, giải đó diễn ra theo thể thức cờ nhanh 20+10.

Xuân Bình