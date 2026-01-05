Lại Lý Huynh bị kỳ thủ số một Trung Quốc dẫn sâu

Trung QuốcQua 7 trong 10 ván, Lại Lý Huynh đã bị Tào Nham Lỗi dẫn 9-5 ở trận đấu giữa hai kỳ thủ đứng đầu Việt Nam và Trung Quốc.

Trong ngày thi đầu tiên, Lại Lý Huynh hòa cả ba ván với Tào Nham Lỗi, mà không có nhiều thế cờ xô xát. Nhưng ở ngày thứ hai hôm 4/1, kỳ thủ số một Trung Quốc bắt đầu bứt lên. Cầm quân đỏ và đi tiên, Nham Lỗi sớm chiếm ưu thế thắng sau khai cuộc nhờ khóa được xe và pháo đen bên cánh phải.

Lại Lý Huynh (phải) trong ván đấu với Tào Nham Lỗi tại giải Xuân Khâu Đại Diệp ở thị trấn Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 4/1/2026. Ảnh: chụp màn hình

Với biệt danh "Khí Tử Đại Sư" nhờ lối đánh thí quân mạo hiểm, Nham Lỗi không ngần ngại bỏ xe để sát cục Lý Huynh. Với xe, pháo và hai mã, kỳ thủ 34 tuổi buộc đại diện Việt Nam phải xin thua trước khi bị chiếu hết sau vài nước. Kết quả đó giúp Nham Lỗi vượt lên dẫn 5-3 sau 4 ván.

Hai ván tiếp theo đều hòa, nhưng Lý Huynh có lợi thế đi tiên ở ván thứ bảy. Đương kim vô địch thế giới có ưu thế nhỏ sau khai cuộc nhờ sự cơ động của xe và mã, dù thiệt một tốt. Tuy nhiên, một vài nước yếu liên tiếp khiến Lý Huynh để mất thêm tốt mà không cải thiện được vị trí quân. Đại diện Việt Nam cố gắng tấn công nhưng không đủ lực, còn kỳ thủ chủ nhà liên tiếp đổi quân đưa về tàn cục. Ở đó, ưu thế hơn hai tốt giúp Đen chuyển hóa thành thắng lợi.

Qua 7 ván, Lý Huynh vẫn chưa thắng, hòa năm và thua hai ván, bị dẫn 5-9. Trận đấu vẫn còn ba ván nữa, và Nham Lỗi chỉ cần thắng một, hoặc hòa hai ván để kết thúc trận đấu. Ngày thi cuối sẽ diễn ra từ 18h hôm nay 5/1, giờ Hà Nội.

Trận đấu giữa Lý Huynh và Nham Lỗi diễn ra với 10 ván cờ 25+10 (25 phút cho mỗi bên, thêm 10 giây sau từng nước đi), ở thị trấn Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nham Lỗi là kỳ thủ số một Trung Quốc theo cách tính mới, còn Lý Huynh là đương kim vô địch thế giới.

Sau 10 ván, kỳ thủ nào đạt 11 điểm trước sẽ thắng và nhận 30.000 nhân dân tệ (khoảng 113 triệu đồng). Người thua cũng sẽ nhận 20.000 tệ (75 triệu đồng). Trong cờ tướng, mỗi ván thắng được hai điểm, hòa một, thua không được điểm.

Sau trận đấu này, Lý Huynh vẫn nán lại Trung Quốc để dự giải đấu quy tụ 6 cao thủ, cùng Nham Lỗi, Hứa Quốc Nghĩa, Triệu Phàn Vỹ, Hà Văn Triết, Lý Hàn Lâm, ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Xuân Bình