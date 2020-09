Lady Gaga từng hành hạ bản thân

Ca sĩ Lady Gaga cho biết từng bất ổn tâm lý, thù ghét bản thân, không thích cuộc sống của một người nổi tiếng.

Lady Gaga làm khách mời trên talkshow của kênh CBS hôm 20/9, trao đổi về mặt trái của cuộc sống ngôi sao. Ca sĩ thú nhận nhiều lần nghĩ đến tự sát sau khi nổi tiếng. Cô tự cắt vào da thịt, để mọi người biết mình đang gặp vấn đề. Lady Gaga phải sống trong sự giám sát của người thân vài năm vì gia đình sợ cô làm điều dại dột. "Tôi muốn họ thấy vết thương đó, để biết tôi đang bị đau. Vì tôi nghĩ họ không thể thấy những vấn đề tâm lý vô hình ", Gaga nói.

Lady Gaga tại sự kiện VMAs 2020. Ảnh: MTV.

Cô kể một lần nhìn vào chiếc piano và trách móc sự nghiệp âm nhạc đã biến mình thành ngôi sao. "Ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta. Ngươi tạo ra Lady Gaga, kẻ thù lớn nhất của ta. Tôi từng bỏ cuộc. Tôi ghét cuộc sống người nổi tiếng, cảm thấy mệt mỏi và bị vắt kiệt", ca sĩ nói. Khi ra ngoài, Gaga luôn cảm thấy bị làm phiền. Cô không thể đi siêu thị, ăn tối với gia đình như người bình thường.

Lady Gaga 911 MV "911". Video: Lady Gaga Youtube.

Dù vậy, ca sĩ cho biết dùng chính âm nhạc để kể lại những nỗi đau trong quá khứ. Album mới Chromatica có nhiều ca khúc như Rain On Me, 911 and 1000 Doves xoay quanh chủ đề sức khỏe tinh thần.

Ngày 18/9, cô phát hành MV cho ca khúc 911, dựa trên những trải nghiệm của cô về vấn đề tâm lý. Đoạn video kể về khoảnh khắc nhân vật chính (Gaga) được cứu từ cõi chết sau một tai nạn. Trong khoảnh khắc hấp hối, cô khám phá một thế giới trong mơ. "Đoạn phim ngắn này có ý nghĩa riêng tư với tôi. Nó kể về cách thực tại và giấc mơ có thể biến chúng ta và những người xung quanh thành anh hùng". cô nói.

Lady Gaga, sinh năm 1986, là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua các bản hit như Bad Romance, Telephone, Born This Way... Năm ngoái, ca sĩ đoạt một tượng vàng Oscar cho ca khúc Shallow trong A Star is Born. Trong quá khứ, Gaga nhiều lần thổ lộ gặp vấn đề về tâm lý và cuộc sống của người nổi tiếng.

Đạt Phan (theo Fox News)