Lady Gaga hóa trang cô dâu

ItalyCa sĩ Lady Gaga mặc váy cưới trắng, vào vai cô dâu của ông chủ hãng Gucci trong phim "House of Gucci".

Theo Pagesix, ngày 8/4, Lady Gaga gây chú ý với tạo hình trên phim trường ở thành phố Rome. Ca sĩ vào vai Patrizia Reggiani, vợ ông trùm thời trang Maurizio Gucci (Adam Driver đóng). Cảnh quay tái hiện lễ thành hôn của hai người năm 1973. Chiếc váy Gaga mặc được làm giống váy cưới Reggiani từng mặc, được thiết kế với nhiều họa tiết nhỏ, tỉ mỉ hơn bản gốc, theo tạp chí thời trang W.

Lady Gaga (trái) đóng nhân vật Patrizia Reggiani trong ngày cưới. Ảnh: Backgrid.

Hồi tháng 3, Gaga lần đầu tiết lộ ngoại hình của nhân vật trên mạng xã hội. Ca sĩ đăng bức ảnh chụp chung với nam chính Adam Driver trên phim trường. Phim do Ridley Scott đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của Sara Gay Forden.

Kịch bản kể về một câu chuyện có thật của Maurizio Gucci - người đứng đầu hãng thời trang Gucci một thời - và vợ Patrizia Reggiani. Vì bất đồng, năm 1995, Patrizia thuê sát thủ giết chồng. Ngoài Lady Gaga và Adam Driver, phim có sự tham gia của Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney và Jeremy Irons. House of Gucci dự kiến ra rạp vào ngày 24/11.

Ông trùm thời trang Maurizio Gucci (trái) và Patrizia Reggiani trong đám cưới năm 1973. Ảnh: Backgrid.

Patrizia được biết đến với biệt danh "Góa phụ đen", bị kết tội dàn xếp vụ giết chồng năm 1998 và nhận án 29 năm tù. Theo Vogue, các con gái của họ, Alessandra và Allegra, đã yêu cầu tòa giảm nhẹ mức án vì cho rằng khối u não của cô đã ảnh hưởng đến hành vi. Năm 2000, một tòa phúc thẩm ở Italy đã giảm án cho Patrizia xuống còn 26 năm. Cô được trả tự do tháng 10/2016, sau 18 năm ngồi tù và cải tạo tốt.

Phương Mai (theo Pagesix, W Magazine)