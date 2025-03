Lady Gaga được cầu hôn bằng 'nhẫn cỏ'

Ca sĩ Lady Gaga kể triệu phú Michael Polansky cầu hôn cô bằng nhẫn nhựa bọc cỏ bên trong trước khi tặng nhẫn kim cương.

Trên Howard Stern Show ngày 11/3, Lady Gaga nói thích cả hai món quà từ chồng sắp cưới - doanh nhân Michael Polansky, nhưng không gì có thể thay thế ý nghĩa của nhẫn cỏ. Trang sức được làm từ cọng cỏ phủ resin (keo nhựa trong suốt) bên ngoài để giữ màu xanh và cố định hình dạng.

Trong cuộc phỏng vấn với E! News hôm 8/3, ca sĩ kể nguồn gốc chiếc nhẫn, cho biết bạn trai từng xin ý kiến của cô để chuẩn bị kế hoạch cầu hôn vào đầu tháng 4/2024. Lady Gaga nói: "Anh ấy từng hỏi tôi rằng: 'Nếu anh muốn ngỏ lời cưới em thì phải làm thế nào?'. Khi đó, tôi đáp: 'Anh cứ tìm một cọng cỏ sau nhà rồi quấn vào ngón tay của em'. Và anh đã làm thế. Anh ấy cầu hôn tôi bằng cách đó".

Lady Gaga đeo "nhẫn cỏ" trên nhẫn kim cương trong một dịp ký tặng fan. Ảnh: Splash News

Bạn trai còn tặng thêm nhẫn kim cương hình oval có giá dự tính từ 500.000 USD đến hai triệu USD, theo Page Six. Trước đây, Gaga thường giữ kín chuyện tình cảm nhưng lại gây bất ngờ khi khoe nhẫn tại LHP Venice tháng 9/2024. Kể từ đó, người hâm mộ thi thoảng thấy cô đeo hai món trang sức cùng một lúc.

Ngoài ra, Lady Gaga sáng tác một ca khúc lấy cảm hứng từ quà đính hôn mang tên Blade of Grass (Cọng cỏ), thuộc album Mayhem ra mắt ngày 7/3. Bài hát có câu: "Come on and wrap that blade of grass, and we’ll make it last" (Người hãy đến và đeo nhẫn cỏ vào ngón tay em, rồi tình ta vững bền theo năm tháng).

Bản audio ca khúc "Blade of Grass" của Lady Gaga Bản audio ca khúc "Blade of Grass". Video: YouTube Lady Gaga

Lady Gaga, 39 tuổi, và triệu phú công nghệ Michael Polansky, 47 tuổi, công khai mối quan hệ tháng 2/2020, cùng cách ly trong thời kỳ Covid-19 bùng phát. Một số nguồn tin cho biết cả hai quen nhau sau khi dự tiệc sinh nhật của tỷ phú công nghệ Sean Parker tháng 12/2019. Cặp sao vướng tin đính hôn vào tháng 7/2024 do Lady Gaga giới thiệu Polansky là chồng sắp cưới với Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tại Olympic Paris.

Theo ET, bạn trai đồng hành Gaga trong nhiều hoạt động âm nhạc, từ thiện, được xem như chỗ dựa tinh thần của cô. Hai người thường sánh đôi trong nhiều sự kiện lớn. Trên chương trình Good Morning America hôm 7/3, Lady Gaga cho biết trong buổi hẹn hò đầu tiên, cô không ngần ngại đề cập chuyện cưới, sinh con. Ca sĩ nói bản thân là "người phụ nữ của gia đình", còn Polansky cũng muốn kết hôn và có con. Tuy nhiên, nghệ sĩ từ chối tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới sắp tới.

Lady Gaga và chồng sắp cưới Michael Polansky tại buổi quảng bá phim "Joker: Folie à Deux" tại London tháng 9/2024. Ảnh: WireImage

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh năm 1986 ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Cô hẹn hò Michael Polansky sau khi hủy hôn Christian Carino.

Michael Polansky sinh năm 1978, tốt nghiệp đại học Harvard. Anh là một nhà đầu tư, tập trung vào thị trường công nghệ. Anh là CEO của The Parker Group - nơi quản lý nhiều tổ chức từ thiện và doanh nghiệp của tỷ phú Sean Parker - trong nhiều năm qua. Theo Yahoo, tài sản doanh nhân trị giá khoảng 600 triệu USD.

Phương Thảo (theo Page Six, E! News)