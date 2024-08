Chuyện tình của Lady Gaga và triệu phú công nghệ

Ca sĩ Lady Gaga hẹn hò doanh nhân Michael Polansky hơn bốn năm, gọi anh là "tình yêu đời mình".

Gần đây, Lady Gaga khiến dư luận chú ý khi giới thiệu bạn trai là "chồng sắp cưới" trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tại Olympic 2024.

Lady Gaga giới thiệu bạn trai là chồng sắp cưới Lady Gaga giới thiệu bạn trai với Thủ tướng Pháp hôm 28/7. Video: TikTok Gabriel Attal

Tin đồn giọng ca Bad Romance chuẩn bị kết hôn có từ tháng 4 sau khi paparazzi phát hiện cô đeo nhẫn kim cương trên ngón áp út - nơi mọi người thường đeo nhẫn cưới. Theo People, Polansky đã cầu hôn bạn gái trong tiệc sinh nhật tuổi 38 của cô cuối tháng 3. Cặp sao thông báo với người thân ngay lập tức nhưng vẫn muốn giữ bí mật với công chúng. Thời điểm đó, Gaga không đeo nhẫn để tránh bị dư luận chú ý.

Nhẫn kim cương trên tay Lady Gaga. Ảnh: Backgrid

Nhiều trang tin quốc tế cho biết cặp sao quen nhau sau khi dự tiệc sinh nhật của tỷ phú công nghệ Sean Parker tháng 12/2019. Paparazzi chụp hình cả hai đi chơi trong đêm giao thừa 2020 nhưng không rõ mặt Michael Polansky, do vậy, truyền thông không biết danh tính anh.

Cả hai công khai chuyện tình cảm trên Instagram vào tháng 2/2020. Trước đó vài ngày, họ bị bắt gặp hôn nhau ngoài ban công khách sạn ở Miami và cùng đi xem Super Bowl. Khi đó, một nguồn tin nói với Us Weekly rằng mối tình này sẽ sớm kết thúc do hai người không có ý định nghiêm túc.

Lady Gaga và Michael Polansky tay trong tay trên phố New York năm 2023. Ảnh: GC Images

Theo Cosmopolitan, cặp sao cùng cách ly trong thời kỳ Covid-19 bùng phát, tận dụng thời gian đó để bồi đắp tình cảm. Họ nấu ăn, chơi game, chăm sóc lẫn nhau. Trong bài đăng trên Instagram tháng 8/2020, ca sĩ gốc Italy khoe nấu mỳ Bolognese cho bạn trai, thích gắn kết văn hóa quê hương với người yêu.

Bạn bè của Gaga nhận xét Michael Polansky rất quan tâm cô, nhìn thấy khía cạnh khác của nghệ sĩ mà những người tình trước đã bỏ qua. "Anh ấy yêu Lady Gaga nhưng cũng yêu Stefani (tên thật của cô). Anh ấy yêu sân khấu và con người nghệ thuật của Gaga nhưng cũng rất hạnh phúc khi bản thân ít được chú ý, để bạn gái tỏa sáng", người quen cặp sao nói với ET năm 2021.

Lady Gaga và bạn trai tại lễ trao giải BAFTA năm 2022. Ảnh: BBC One

Cũng theo ET, dù Lady Gaga muốn giữ kín chuyện tình cảm với công chúng, ca sĩ thường tâm sự với bạn bè rằng cô rất yêu bạn trai. "Bất kỳ ai dành thời gian với Gaga và Polansky đều thấy sự kết nối giữa hai người. Bạn của Gaga chưa từng thấy cô ấy hạnh phúc đến thế trong những năm qua. Không mất nhiều thời gian để những người bên cạnh cô yêu mến Polansky", người này nói.

Bạn trai đồng hành Gaga trong nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ cô phát triển quỹ Born This Way - dự án vì sức khỏe tinh thần và truyền cảm hứng cho giới trẻ - về mặt công nghệ. Anh cũng giúp cô gây quỹ cho chương trình âm nhạc từ thiện One World: Together at Home trong thời dịch.

Michael Polansky được xem như chỗ dựa tinh thần của Lady Gaga, cùng cô đến các lễ trao giải quan trọng như BAFTA và Grammy 2022, dự đám cưới của em gái ca sĩ hồi tháng 6. Trong cuộc phỏng vấn để quảng bá concert Morning Joe, cô gọi doanh nhân là "tình yêu đời mình".

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh ngày 28/3/1986 ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Cô hẹn hò Michael Polansky sau khi hủy hôn Christian Carino.

Michael Polansky sinh năm 1978, tốt nghiệp đại học Harvard. Anh là một nhà đầu tư, tập trung vào thị trường công nghệ. Anh là CEO của The Parker Group - nơi quản lý nhiều tổ chức từ thiện và doanh nghiệp của tỷ phú Sean Parker - trong nhiều năm qua. Theo Yahoo, tài sản doanh nhân trị giá khoảng 600 triệu USD.

Phương Thảo (theo People, Cosmopolitan, ET)