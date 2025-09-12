Lada Niva Legend - SUV off-road từ Nga giá 450 triệu đồng

Niva Legend có kích thước ngang ngửa Suzuki Jimny, động cơ 1,7 lít, số sàn 5 cấp và dẫn động hai cầu cứng.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, những mẫu Lada đầu tiên về Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục đăng kiểm. Lô xe thương mại sẽ xuất hiện vào cuối 2025 và bán ra thị trường. Riêng Lada Niva Legend, chiếc SUV cỡ nhỏ 3 cửa có giá bán dự kiến 450 triệu đồng.

Đến lúc này Lada vẫn còn trong quá trình tìm kiếm đơn vị hợp tác để xây dựng kênh phân phối và xưởng dịch vụ. Mức giá 450 triệu là khá thấp so với Jimny, tuy vậy lượng công nghệ, tiện nghi trên Jimny phong phú hơn nhiều. Niva Legend đúng nghĩa một chiếc xe "không có gì".

Niva Legend có chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.640 x 1.680 x 1.640 mm, chiều dài cơ sở 2.200 mm, khoảng sáng gầm 200 mm. Kích thước của xe khá tương đồng với Suzuki Jimny, mẫu SUV nhập Nhật giá 789 triệu đồng với kích thước tổng thể 3.480 x 1.645 x 1.720 mm, trục cơ sở 2.250 mm.

Niva Legend có thiết kế đơn giản, thậm chí lỗi mốt trong ngành ôtô hiện tại. Tạo hình xe vuông vức, mạnh mẽ đậm chất off-road.

Nội thất của Lada Niva Legend cũng hiếm thấy so với hầu hết ôtô ngày nay. Các chi tiết xưa cũ, đơn giản xuất hiện chủ đạo trên mẫu xe này. Ghế bọc nỉ, vô-lăng không có các nút bấm chức năng, phanh tay cơ, cần gạt gài cầu thủ công.

Về động cơ, Niva Legend lắp máy 1.7 công suất 83 mã lực tại vòng tua máy 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 129 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số sàn 5 cấp và dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD).

Lada Niva Legend cũng khá nghèo nàn về tính năng an toàn. Tại Nga, bản tiêu chuẩn chỉ có một số trang bị cơ bản như ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD mà không có cân bằng điện tử ESP hay túi khí. Hiện chưa rõ cấu hình cụ thể của xe tại thị trường Việt.

Niva Legend hướng đến những khách hàng ưa thích thiết kế hoài cổ, chi phí sử dụng, sửa chữa thấp. Với mức giá khá dễ tiếp, mẫu xe thương hiệu Nga có thể trở thành một mẫu xe chơi cho những người ưa thích nâng cấp, cá nhân hóa.

Lada thành lập năm 1973, là thương hiệu thuộc AvtoVAZ, tập đoàn thuộc sở hữu của Chính phủ Nga. Lada từng có mặt ở Việt Nam giai đoạn thập niên 70-90 nhưng chủ yếu dạng xe phục vụ các quan chức nhà nước.

Ở Nga, ngoài Niva Legend, Lada còn có các sản phẩm khác như Granta, Vesta, Aura ở phân khúc sedan và Largus, Niva Travel phân khúc SUV.

Phạm Trung