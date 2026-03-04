Lạc Hồng 800S - SUV hạng sang của VinFast

VinFast chưa công bố số liệu kỹ thuật của Lạc Hồng 800S. Nhìn về bề ngang, xe có nhiều nét tương đồng với VF 9, mẫu SUV lớn và đắt nhất của VinFast hiện nay.
800S có trục cơ sở 3.175 mm, tức dài hơn một chút so với VF 9 (trục cơ sở 3.150 mm), ở khoảng tầm trung. Ở kích thước này, nếu phân khúc xe châu Âu có thể kể tới Volkswagen Teramont, trong khi xe sang có những mẫu như Mercedes GLE, Lexus RX...
Với 900 LX, 900S và 800S, VinFast định hình phong cách thiết kế chung cho Lạc Hồng với mặt ca-lăng lục giác góc cạnh, các nan kiểu đứng lấy cảm hứng từ cây tre Việt. Trong khi hai hốc gió trang trí bằng các nan nằm ngang.
Trên 800S, logo chữ V ở trước, sau và trụ C được mạ vàng. Hãng nói rằng thiết kế này biểu trưng cho cánh chim Lạc trong văn hóa Việt Nam.
Giống 900S, mẫu SUV của thương hiệu Lạc Hồng cũng có nhận diện đặc trưng ở phía sau là đèn hậu chữ T vắt ngang đuôi. VinFast cho biết, xe trang bị hệ thống treo độc lập, ba môtơ với phân bổ một phía trước và hai phía sau với tổng công suất khoảng 603 mã lực.
Phong cách nội thất của Lạc Hồng 800S là bản sao của 900S. Dải táp-lô phân tầng, màn hình giải trí nối liền đồng hồ tốc độ.
Xe sử dụng chất liệu da, gỗ, kim loại mạ vàng cho khoang lái lẫn hàng ghế phía sau. Kiểu sắp xếp nội thất theo ý tưởng của ruộng bậc thang, màu gỗ lấy cảm hứng từ văn hóa Trống Đồng.
Hình ảnh ban đầu cho thấy Lạc Hồng 800S có khoảng để chân rộng rãi. Đèn viền nội thất xung quanh cửa, táp-lô hay trên trần xe.
Cấu hình 800S loại 5 chỗ, ghế không trọng lực, cửa đóng mở tự động. VinFast nói dự kiến mở bán Lạc Hồng 800S bản thương mại trong 2027, giá bán chưa có.
Với định vị hạng sang, các trang bị tối tân và cấu hình có thể cá nhân hóa, giá bán của các dòng xe Lạc Hồng ở ngưỡng tiền tỷ. Lạc Hồng đóng vai trò nâng tầm thương hiệu và tạo dấu ấn riêng về mặt sản phẩm khi sử dụng nhiều chất liệu từ văn hóa Việt Nam.
Ảnh: VinFast
Thành Nhạn