Lạc Hồng 800S - SUV hạng sang của VinFast

VinFast chưa công bố số liệu kỹ thuật của Lạc Hồng 800S. Nhìn về bề ngang, xe có nhiều nét tương đồng với VF 9, mẫu SUV lớn và đắt nhất của VinFast hiện nay.

800S có trục cơ sở 3.175 mm, tức dài hơn một chút so với VF 9 (trục cơ sở 3.150 mm), ở khoảng tầm trung. Ở kích thước này, nếu phân khúc xe châu Âu có thể kể tới Volkswagen Teramont, trong khi xe sang có những mẫu như Mercedes GLE, Lexus RX...