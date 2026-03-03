Lạc Hồng 900S - sedan cao cấp cho ông chủ sắp ra mắt

Ngày 3/3, VinFast thông báo quy hoạch lại ba dòng xe. Trong đó VF là các sản phẩm dành cho khách cá nhân, định vị phân khúc phổ thông với các mẫu từ VF 3 đến VF 9 và MPV 7. Lạc Hồng là nhóm xe cao cấp, thuộc phân khúc hạng sang, hãng đã ra mắt chiếc 900 LX phát triển dựa trên nền tảng VF 9 vào 2025. Còn Green là các sản phẩm dành cho kinh doanh dịch vụ.

Mẫu xe trong bài viết là Lạc Hồng 900S, chiếc sedan đầu tiên của VinFast ở giai đoạn chuyển sang sản xuất hoàn toàn xe thuần điện, và là mẫu sedan thứ hai của thương hiệu Việt sau Lux A2.0.