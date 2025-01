'Lá chắn sống' được ông Trump chọn làm giám đốc Sở Mật vụ

Curran từng xông lên chắn đạn cho ông Trump trong vụ ám sát hụt ở Pennsylvania, được Tổng thống tin tưởng và chọn làm giám đốc Sở Mật vụ.

"Tôi vinh dự bổ nhiệm Sean Curran làm giám đốc Sở Mật vụ Mỹ. Sean là người yêu nước vĩ đại, đã bảo vệ gia đình tôi trong vài năm qua. Đó là lý do tôi tin tưởng giao cậu ấy dẫn dắt những người đàn ông, phụ nữ dũng cảm của Sở Mật vụ", Tổng thống Donald Trump thông báo ngày 22/1.

Quyết định bổ nhiệm khác với thông lệ do Curran không thuộc hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Sở Mật vụ, nhưng không gây bất ngờ. Curran được đồn đoán là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Sở Mật vụ suốt nhiều tuần. Donald Trump Jr., con trai ông Trump, đã hé lộ ý định của ông chủ Nhà Trắng từ tuần trước.

Giám đốc Mật vụ là vị trí không cần Thượng viện phê chuẩn. Curran trong thời gian tới sẽ tiếp quản Sở Mật vụ từ lãnh đạo tạm quyền Ronald Rowe.

Sean Curran (phải, kính đen) hộ tống ông Trump rời sân khấu sau vụ ám sát hụt ở Butler vào tháng 7/2024. Ảnh: AP

Curran, đến từ New York City, bang New York và gia nhập lực lượng mật vụ Mỹ tháng 9/2001. Ông là đặc vụ tại Văn phòng thực địa Newark, bang New Jersey, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ, tình báo, điều tra, tuyển dụng và hỗ trợ hậu cần cho giới chức khu vực.

Curran sau đó làm việc trong đơn vị phụ trách bảo vệ yếu nhân và vào đội cận vệ của tổng thống Barack Obama, Jonathan Wackrow, cựu đặc vụ từng làm việc nhiều năm với Curran, cho biết.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2017-2021, Curran là Trợ lý Đặc vụ phụ trách Đơn vị Bảo vệ Tổng thống (PPD), đơn vị phụ trách đảm bảo an ninh cho tổng thống và gia đình lãnh đạo.

Curran sau đó phụ trách đội cận vệ bảo vệ ông Trump, đảm bảo an toàn cho cựu tổng thống dưới thời ông Joe Biden. Curran chỉ huy khoảng 80 thành viên và được cho là có mối quan hệ thân thiết với ông Trump.

Khi ông Trump bị nhắm bắn tại Butler, bang Pennsylvania, ngày 13/7/2024, Curran là một trong những đặc vụ lao lên sân khấu lập "lá chắn sống" và đưa ông Trump lên xe đến bệnh viện.

"Cậu ấy đã thể hiện lòng dũng cảm, không sợ hãi khi liều mình cứu mạng tôi trước viên đạn của kẻ ám sát ở Butler, bang Pennsylvania", Tổng thống Trump cho biết trong thông báo ngày 22/1.

Từ trước vụ ám sát hụt, Curran đã liên tục yêu cầu Cơ quan Mật vụ Mỹ quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ ứng viên đảng Cộng hòa, tăng quân số lẫn nguồn lực, nhưng không được đáp ứng.

Sở Mật vụ Mỹ sau đó hứng công kích vì để lọt lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, buộc giám đốc Kim Cheatle phải từ chức. Giám đốc tạm quyền Rowe đình chỉ nhiều mật vụ để điều tra, hầu hết là ở Văn phòng thực địa Pittsburgh, bang Pennsylvania.

Trong khi đó, ông Trump ca ngợi đội cận vệ của mình, giúp họ tránh khỏi sự chỉ trích. CBS News đưa tin Curran được thăng chức lên Phó đặc vụ phụ trách PPD ngày 29/12/2024.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng Sean sẽ giúp Sở Mật vụ Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông Trump cho biết.

Nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump Ông Trump bị ám sát hụt trong cuộc mít tinh ở Butler, bang Pennsylvania, ngày 13/7/2024. Video: WBFF

Theo giới quan sát, ông Trump có tính toán riêng khi bỏ qua khuyến nghị mà hai ủy ban quốc hội đưa ra năm 2015 và hồi đầu năm rằng tổng thống nên chọn người ngoài Sở Mật vụ để làm giám đốc cơ quan này.

"Trump muốn có ai đó mà ông có thể tin tưởng và rõ ràng, hai người đã hình thành liên kết sau sự kiện ở Pennsylvania", Bill Gage, cựu đặc vụ dưới thời tổng thống George W. Bush và Obama nói với Fox News. "Những sai sót ở Butler là từ đội tiền trạm. Đặc vụ bảo vệ ông Trump và Curran đã hành động đúng như huấn luyện".

"Động thái bổ nhiệm không giống thông lệ, nhưng chính quyền mới này vốn là vậy", Wackrow nói, mô tả Curran là người tin cậy, chú ý tiểu tiết, hiểu rõ Sở Mật vụ và có khiếu hài hước. "Cậu ấy dễ gần và rất được yêu mến".

Sean Curran (trái) cùng đồng nghiệp bảo vệ ông Donald Trump tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin tháng 7/2024. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, việc ông Trump chọn giám đốc Sở Mật vụ cũng làm dấy lên một số quan ngại, bởi Curran chưa từng giữ chức vụ tại trụ sở chính ở Washington và không phải là thành viên Ban điều hành Cấp cao, gồm những quan chức cấp bậc cao nhất trong cơ quan. Điều này đồng nghĩa Curran có thể thiếu kinh nghiệm quản lý để điều hành một cơ quan lớn và phức tạp như Sở Mật vụ.

Trong những trường hợp cựu đặc vụ trở thành giám đốc cơ quan này, như Mark Sullivan hay Jim Murray, họ đều từng làm việc tại trụ sở chính và là thành viên Ban điều hành Cấp cao.

Sau khi tiếp quản quyền lực từ Rowe, Curran sẽ đối mặt hai thách thức lớn là đảm bảo an toàn cho Tổng thống và giúp khôi phục lòng tin dành cho Sở Mật vụ.

"Sean có đủ kinh nghiệm để lãnh đạo, nhưng cậu ấy và Sở Mật vụ có thành công hay không còn tùy thuộc vào sự ủng hộ từ Nhà Trắng và quốc hội", Donald Mihalek, cựu mật vụ từng làm việc chung với Curran, nói với USA Today.

Như Tâm (Theo Reuters, CBS News, USA Today)