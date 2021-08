MỹNgôi sao truyền hình Kylie Jenner mang thai con thứ hai với rapper Travis Scott.

Ngày 20/8, People xác nhận thông tin qua nhiều nguồn thân cận với cặp sao. Trước đó, Jenner và Scott có một con gái Stormi ba tuổi. Ngôi sao truyền hình từng nhiều lần thổ lộ muốn sinh khoảng bốn đến bảy em bé.

Kylie Jenner (phải) và rapper Travis Scott dự sự kiện ở New York hồi tháng 6. Ảnh: AP

Kylie Jenner yêu rapper Travis Scott từ tháng 4/2017, lần đầu xuất hiện trước công chúng tại lễ hội âm nhạc Coachella cùng năm. Tháng 2/2018, hai người đón con gái đầu lòng. Gia đình sống tại biệt thự ở Los Angeles của Jenner nhiều năm qua. Tháng 9/2019, cặp sao bất ngờ chia tay và không tiết lộ lý do. Tuy nhiên, họ tái hợp vài tháng gần đây sau quãng thời gian tránh dịch cùng nhau.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 260 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Cô thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Theo báo cáo của Forbes hồi tháng 4, người đẹp sở hữu tài sản ròng khoảng 700 triệu USD.

Travis Scott sinh năm 1991, là rapper nổi tiếng người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 2008, đã phát hành bốn album solo và hai album kết hợp với các nghệ sĩ khác. Anh từng tám lần được đề cử Grammy và thắng một giải Billboard Music Awards.

Kylie Jenner chụp ảnh quảng bá bikini Kylie Jenner chụp ảnh tạp chí. Video: GQ

Phương Mai (theo People)