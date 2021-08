Kylie Jenner bị chỉ trích vì mua xe bus cho con đi học

Ngôi sao truyền hình Kylie Jenner bị chỉ trích khi mua tặng con gái ba tuổi Stormi một chiếc xe bus - dùng để chở học sinh đến trường.

Theo US Weekly, ngày 26/8, nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc trước việc Jenner và bạn trai Travis Scott mua một chiếc xe bus chở học sinh cho con gái. Một tài khoản Twitter bình luận: "Tôi thấy chuyện này thật nực cười. Những người nhà giàu thật sự quá xa vời thực tại. Họ mua một chiếc xe bus để con gái ngồi lên cho vui".

Stormi được cha mẹ mua tặng một chiếc xe bus chở học sinh. Ảnh: Kylie Jenner Instagram

Trước đó, trên trang cá nhân, Kylie Jenner cho biết Stormi hiện "bị ám ảnh" với loại xe bus đưa đón học sinh. Cô và bạn trai quyết định mua một chiếc để gây bất ngờ với con gái. Ngôi sao truyền hình cũng khoe hình ảnh Stormi bên món quà mới trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc chiều chuộng vô lý có thể ảnh hưởng xấu tới tâm lý của trẻ em.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 260 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Cô thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Theo báo cáo của Forbes hồi tháng 4, người đẹp sở hữu tài sản ròng khoảng 700 triệu USD.

Kylie Jenner (phải) và Travis Scott tại một sự kiện ở New York hồi tháng 6. Ảnh: AP

Cô yêu rapper Travis Scott từ tháng 4/2017, lần đầu xuất hiện trước công chúng tại lễ hội âm nhạc Coachella cùng năm. Tháng 2/2018, hai người đón con gái đầu lòng Stormi. Cặp sao từng chia tay cuối năm 2019 nhưng tái hợp gần đây. Hôm 20/8, nguồn tin thân cận của Jenner cho biết cô đang mang thai con thứ hai với Scott.

Kylie Jenner dạy con Kylie Jenner dạy con cách kiên nhẫn. Video: Kylie Jenner Instagram

Phương Mai (theo US Weekly)