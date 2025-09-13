Kỳ vọng nhà đầu tư ngoại mở thêm 150.000 tài khoản chứng khoán

Bộ Tài chính đặt mục tiêu số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đạt 200.000 vào năm 2030, gấp 4 lần hiện tại.

Sau năm 2030, số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài kỳ vọng tăng thêm 15% mỗi năm. Đây là một trong 4 mục tiêu lớn của đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán mới được Bộ Tài chính thông qua ngày 12/9.

Tính đến cuối tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài có khoảng 49.000 tài khoản chứng khoán tại Việt Nam, chiếm chưa đến 0,5% số lượng tài khoản toàn thị trường. Điều này đồng nghĩa ngành chứng khoán cần thu hút nhà đầu tư nước ngoài mở mới hơn 150.000 tài khoản trong 5 năm tới.

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài tăng chậm trong một thập kỷ qua. Riêng 5 năm gần nhất, họ chỉ mở khoảng 14.000 tài khoản, tức bình quân 3.000 tài khoản mỗi năm.

Để thu hút nhà đầu tư ngoại, đề án của Bộ Tài chính liệt kê nhiều giải pháp như đơn giản thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian mở tài khoản, thực hiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đối với chứng khoán cơ sở. Đề án cũng đề cập việc rà soát và mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở các ngành nghề không thiết yếu, không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Việc đa dạng nguồn cung hàng hóa dự kiến triển khai xuyên suốt 5 năm thực hiện đề án. Đề án khuyến khích hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng, IPO, niêm yết các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu tăng chất lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước, khuyến khích nhóm này đầu tư thông qua các quỹ nhằm tăng hiệu quả, ổn định và độ sâu cho thị trường.

Số lượng nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ kỳ vọng đạt 2,5 triệu trong 5 năm tới và tăng lên 5 triệu vào 2035. Số lượng quỹ đầu tư chứng khoán đạt 500 vào 2030 và tăng 25% mỗi năm tiếp theo. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đạt 5% GDP, sau đó lên mức hai chữ số trong 10 năm tới.

Dự kiến đến năm 2030, nhà đầu tư cá nhân trong nước sẽ chiếm khoảng 70% khối lượng giao dịch, 30% còn lại từ các tổ chức trong nước và khối ngoại.

Tại hội nghị phát triển ngành quản lý quỹ vào cuối tháng 3, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), nhận định nhà đầu tư cá nhân vẫn có thói quen tự giao dịch và muốn kiểm soát hoạt động đầu tư của mình. người đứng đầu SSC khi đó nhắc đến đề án tái cấu trúc nhà đầu tư để đảm bảo tính ổn định và độ sâu cho thị trường chứng khoán. Cơ quan này cũng muốn đào tạo những nhà đầu tư mới, không chuyên nghiệp và thiếu thời gian theo dõi thị trường.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Tài chính, khi đó cho rằng ngành chứng khoán cần định vị lại cho nhà đầu tư từ "chơi chứng khoán" thành "đầu tư chứng khoán".

"Chúng ta phải thay đổi nhận thức của nhà đầu tư nhỏ lẻ, để họ đưa tài sản và vốn liếng vào các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp trên cơ sở lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ", ông Chi nói.

Phương Đông