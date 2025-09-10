Nhà đầu tư mở gần 260.000 tài khoản chứng khoán trong một tháng

Tính đến cuối tháng 8, thị trường chứng khoán có trên 10,75 triệu tài khoản, tăng hơn 257.000 so với tháng trước chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân mở mới.

Theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), thị trường đón thêm 1,45 triệu tài khoản mới từ đầu năm đến nay, nâng tổng số lên 10,75 triệu tài khoản. Nhà đầu tư cá nhân chiếm đến 99,37% trong số này, áp đảo so với tổ chức trong và ngoài nước.

Tháng 8 ghi nhận tài khoản mới tham gia thị trường hơn 257.000, trong khi các tháng trước chỉ tăng bình quân 150.000-200.000 tài khoản. Đây là tháng có mức tăng cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Tài khoản chứng khoán biến động mạnh trong bối cảnh VN-Index vừa có chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp, đưa chỉ số từ vùng 1.226 điểm vào đầu tháng 4 lên 1.682 điểm cuối tháng 8. Tính riêng tháng gần nhất, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM tăng xấp xỉ 12%.

Thanh khoản thị trường cũng cải thiện đáng kể với hơn 1,75 tỷ cổ phiếu được sang tay mỗi phiên. Giá trị giao dịch bình quân đạt trên 49.500 tỷ đồng, tăng 41% so với tháng trước.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho rằng dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước là động lực chính giúp thị trường tiếp tục đi lên. Ước tính cá nhân và tổ chức đều mua ròng khoảng 20.000 tỷ đồng trong tháng 8.

Xét về sức ảnh hưởng, nhà đầu tư tổ chức chỉ chiếm 0,2% tổng số tài khoản nhưng giá trị giao dịch và mức độ tác động đến chỉ số ngày càng tăng. Theo thống kê của Mirae Asset Việt Nam, giai đoạn 2023-2024, nhóm này đóng góp 6-10% giá trị giao dịch mỗi phiên, còn hiện tại lên đến 40-50%.

Trong lễ kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam vào cuối tháng 7, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cho biết một trong những mục tiêu của ngành này là hướng tới cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong và nước ngoài.

Phương Đông