Kỳ tích cứu sống người ngừng tim 60 phút

Hòa BìnhBệnh nhân ngừng tim 60 phút, sốc điện nhiều lần, nguy cơ tử vong cao, được bác sĩ bệnh viện Hòa Bình phối hợp Bạch Mai cứu sống.

Sáng 3/9, bệnh nhân nữ 28 tuổi xuất hiện các triệu chứng phản vệ nặng và nguy kịch, không đáp ứng với các biện pháp điều trị, có các rối loạn nhịp tim phức tạp và tim ngừng đập gần 60 phút.

Bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết bệnh nhân được ép tim liên tục trong 30 phút, sốc điện nhiều lần kết hợp các biện pháp cấp cứu tích cực khác để tim đập trở lại. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn nặng, suy đa tạng, huyết áp rất thấp, phải phụ thuộc vào thuốc trợ tim liều cao, nguy cơ tử vong.

"Trong trường hợp này, nếu không có biện pháp hỗ trợ tim phổi nhân tạo (ECMO) thì khả năng sống được là vô cùng mong manh", bác sĩ nhận định.

Bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu ép tim, bóp bóng, sốc điện,... cho bệnh nhân sốc phản vệ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Các bác sĩ ở Hòa Bình đã hội chẩn từ xa với bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện, quyết định cử một kíp cấp cứu gồm 5 người đến chi viện bao gồm ba bác sĩ hồi sức cấp cứu, một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực và một điều dưỡng. Kíp cấp cứu này là một bộ phận quan trọng của các đội phản ứng nhanh đã được bệnh viện thành lập để đáp ứng trong tất cả trường hợp cấp cứu nặng như dịch bạch hầu ở Tây Nguyên, Covid-19 ở Đà Nẵng.

Sau một giờ, các bác sĩ Bạch Mai đã có mặt tại bệnh viện Hòa Bình. Bệnh nhân lúc này đang hôn mê sâu, đồng tử giãn to, oxy máu thấp, rối loạn chuyện hóa nặng, được can thiệp ECMO.

Sau 4 giờ, bệnh nhân có dấu hiệu đáp ứng điều trị và đủ điều kiện an toàn để chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

Sau ba ngày điều trị và hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện, cai ECMO, rút ống nội khí quản và tập đi lại dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Ngày 11/9, bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện Hòa Bình đón về tiếp tục điều trị.

Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ đặt máy ECMO cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Giáo sư Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu - chống độc Việt Nam, cho biết sốc phản vệ là một tình huống cấp cứu lâm sàng thường gặp trong các cơ sở y tế, diễn biến nhanh, trong thời gian ngắn, đặc biệt đối với các nguyên nhân đưa qua đường tiêm truyền.

Bệnh có nhiều biểu hiện lâm sàng phong phú ở nhiều cơ quan khác nhau như ban đỏ, sẩn ngứa, đau bụng, nôn mửa... hoặc khó thở đột ngột do co thắt thanh môn hoặc phế quản mạnh mẽ gây thiếu oxy cấp hoặc trụy mạch (do giãn mạch) trong thời gian rất ngắn, dẫn đến tử vong.

Trong trường hợp bệnh nhân 28 tuổi bị phản vệ nguy kịch, ngừng tim lâu được cứu sống, không để lại di chứng trong thời gian ngắn là một kỳ tích.

Đánh giá về ca bệnh, Bác sĩ Nguyễn Bá Cường - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết công tác hồi sức cấp cứu ban đầu của các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình rất đúng và kịp thời. Bệnh nhân tuy ngừng tim gần 60 phút, phải ép tim liên tục và sốc điện hai lần nhưng não người bệnh không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, kỹ thuật ECMO ngoại viện là một kỹ thuật khó, đòi hỏi trang thiết bị cũng như người vận hành hệ thống đó an toàn, hiệu quả trên đường vận chuyển. Tính đến nay, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành gần 10 ca ECMO ngoại viện an toàn, cứu sống người bệnh.

Thùy An