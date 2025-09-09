Kỳ thủ 16 tuổi lập kỷ lục thắng Vua cờ Gukesh

Kỳ thủ Mỹ 16 tuổi Abhimanyu Mishra trở thành người trẻ nhất thắng một nhà vô địch thế giới ở cờ tiêu chuẩn, tại siêu giải Grand Swiss 2025.

Mishra sinh năm 2009 tại New Jersey, nổi tiếng từ khi trở thành Đại kiện tướng trẻ nhất lịch sử, ở tuổi 12. Đà thăng tiến của cậu kể từ đó không được như kỳ vọng, nhưng cũng vượt trội so với những kỳ thủ đồng trang lứa.

Mishra gây tiếng vang trở lại ở giải Grand Swiss tại thành phố Samarkand, Uzbekistan. Trong ván thứ năm cầm quân trắng gặp Gukesh, cậu sớm chiếm ưu thế, sau khi nhà vô địch thế giới mạo hiểm đẩy tốt cánh vua để tấn công thành. Bước đi liều lĩnh của Gukesh phản tác dụng, khi làm vua đen bị suy yếu, sớm bị đẩy ra giữa bàn cờ.

Mishra (phải) trong ván thắng Gukesh ở vòng 5 FIDE Grand Swiss tại thành phố Samarkand, Uzbekistan ngày 8/9/2025. Ảnh: FIDE

Ván đấu sau đó đòi hỏi khả năng tính toán phức tạp. Nhưng do thời gian của hai kỳ thủ cạn dần, Gukesh mắc sai lầm khiến anh rơi vào thế thua sau nước 40. Theo điều lệ giải, mỗi kỳ thủ có 100 phút cho 40 nước đầu tiên, cộng thêm 50 phút cho 20 nước tiếp theo, và 15 phút cho phần còn lại ván đấu. Mishra đã kịp chiếm ưu thế thắng ngay khi có thời gian cộng thêm, giúp cậu chuyển hóa thành chiến thắng.

Gukesh nổi tiếng ở khả năng tính toán, nhưng quá sắc sảo trong thế cạn giờ. Kỳ thủ Ấn Độ cố gắng cầm cự tới nước 61, trước khi xin thua. Nhờ đó, Mishra trở thành kỳ thủ trẻ nhất thắng một Vua cờ ở cờ tiêu chuẩn. Kỷ lục cũ thuộc về chính Gukesh, khi anh thắng Đinh Lập Nhân hôm 12/12/2024, ở tuổi 18.

Trước trận thắng lịch sử, Mishra cũng đã có phong độ cao. Cậu cầm hòa Đại kiện tướng Nodirbek Yakubboev, sau đó hạ gục hai đối thủ mạnh là Alexey Sarana và Dư Ương Y. Ở vòng 4, Mishra đi quân đen, cầm hòa hạt giống số một Rameshbabu Praggnanandhaa. Cậu kiếm thêm tới 31,6 Elo sau năm ván, leo lên đứng thứ sáu trong nhóm U20 thế giới.

Quan trọng hơn, Mishra với bốn điểm, đang cùng đứng trong nhóm hai tại Grand Swiss, với 0,5 điểm ít hơn Parham Maghsoodloo. Cậu tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự Candidates - giải đấu chọn ứng viên tranh ngôi Vua cờ với Gukesh.

Grand Swiss 2025 diễn ra từ 4/9 đến 15/9, là giải cờ hệ Thụy Sĩ mạnh nhất năm, quy tụ 115 kỳ thủ, trong đó có 114 Đại kiện tướng. Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen vắng mặt, do không còn hứng thú với cờ tiêu chuẩn và ngôi Vua cờ.

Kỳ thủ số hai Hikaru Nakamura thì tập trung đánh đủ số ván cần thiết ở những giải nhỏ tại Mỹ, để đủ điều kiện dự Candidates theo suất Elo cao. Còn số ba thế giới Fabiano Caruana đã giành suất đầu tiên dự Candidates 2026, nên cũng không dự Grand Swiss năm nay. Kỳ thủ số một Việt Nam, Lê Quang Liêm thì không thi đấu đủ số ván cần thiết để được dự Grand Swiss. Số hai Việt Nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn không đủ Elo để dự giải.

Grand Swiss sẽ chọn ra hai kỳ thủ dự Candidates 2026, sau chín vòng đấu.

Xuân Bình