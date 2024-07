Thí sinh vượt trăm km về Hà Nội thi vào trường công an

Một mình bắt xe từ Nghệ An ra Hà Nội để dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, Quang Huy hồi hộp khi thấy đông thí sinh từ nhiều tỉnh, thành cùng nguyện vọng như mình.

Trương Quang Huy, học sinh trường THPT Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, có mặt ở Học viện An ninh nhân dân từ 14h30 để làm thủ tục dự thi. Em muốn đăng ký xét tuyển vào học viện theo phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm bài thi này.

Ấp ủ được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân từ nhỏ, Huy nói đã dành nhiều tâm sức ôn tập suốt ba năm qua. Vốn học thiên về khối tự nhiên, nam sinh còn phải chú ý ôn kiến thức xã hội, bởi đề thi đánh giá của Bộ Công an có phần này.

"Em dự kiến đạt khoảng 26 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa) từ kỳ thi tốt nghiệp và tạm hài lòng. Nhưng đứng trước kỳ thi cuối cùng, em vẫn rất run", Huy cho hay. "Nếu điểm chuẩn tương đương năm ngoái, em tính toán mình cần đạt khoảng 60/100 điểm ở lần thi này".

Giám thị gọi thí sinh vào làm thủ tục dự thi, chiều 6/7. Ảnh: Dương Tâm

Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an diễn ra vào ngày 7/7. Thí sinh chọn một trong hai mã bài là CA1 và CA2. Phần trắc nghiệm của hai mã giống nhau, kiểm tra kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội và ngoại ngữ. Phần tự luận của bài CA1 là môn Toán, còn CA2 là Văn. Thời gian làm bài là 180 phút.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào sẽ thi tại trường đó. Điểm bài thi này được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 60-40 và quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển. Phương thức giúp tuyển hơn 2.000 trong số 2.150 tân sinh viên vào 8 trường công an năm nay.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tính toán đạt khoảng 25 điểm tổ hợp A00, sau kỳ thi tốt nghiệp hôm 26-27/6, Anh Dũng, quê Yên Bái, tập trung ôn luyện thêm gần 10 ngày.

Cùng mẹ đi xe khách hơn 150 km đến Hà Nội vào sáng nay, Dũng hơi mệt bởi đi xa trong thời tiết nắng nóng. Dũng cũng thấy "hơi run" khi đông thí sinh, cán bộ coi thi hay tình nguyện viên đều mặc quân phục, không khí khác hẳn các kỳ thi em từng tham gia.

Đặt nguyện vọng vào ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân, nam sinh hy vọng đạt kết quả khả quan.

Ngô Tuyết Ngân, học sinh trường THPT Nam Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, cũng chung cảm xúc hồi hộp. Em lên đến Hà Nội ngay sát giờ vào làm thủ tục dự thi.

"Do làm bài thi tốt nghiệp THPT không được như mong đợi nên em phải cố gắng cho bài thi này", Ngân nói.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Học viện An ninh nhân dân, chiều 6/7. Ảnh: Dương Tâm

Bộ Công an cho biết năm nay số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi là khoảng 18.000, tăng 20% so với năm ngoái. Bộ bố trí 30 điểm thi với lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh, chỉ dẫn cho thí sinh, phân luồng giao thông. Thí sinh ở xa được hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi.

Để chống gian lận, học viện bố trí khu vực gửi đồ cho thí sinh, cách xa hơn 25m so với khu vực thi. Đây là khoảng cách được các đơn vị nghiệp vụ của Bộ hướng dẫn, nhằm ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị thu, phát sóng công nghệ cao.

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.150 sinh viên. Ngoài sử dụng điểm thi, các trường xét tuyển thẳng và kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng học bạ THPT. Có 127 thí sinh đã trúng tuyển theo hai phương thức trên.

Năm ngoái, điểm chuẩn các trường công an cao nhất là 24,94 (ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân, áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc). Mức trúng tuyển thấp nhất là 14,01 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế, áp dụng với thí sinh nam).

Dương Tâm