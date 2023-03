Kỹ sư Viettel vào top cuộc thi bảo mật Pwn2Own

CanadaNhóm kỹ sư Công ty An ninh mạng Viettel lần thứ 5 liên tiếp vào top cuộc thi tấn công mạng Pwn2Own với số điểm tuyệt đối tại các hạng mục tham gia.

Pwn2Own 2023 tổ chức tại Vancouver (Canada). Tham gia cuộc thi, các chuyên gia Viettel Cyber Security - VCS (team Viettel) đạt vị trí thứ ba chung cuộc với tổng điểm 12. Đội nhắm tới và thực hiện khai thác kiểm thử xâm nhập thành công vào hai mục tiêu bao gồm Microsoft Teams trong hạng mục Ứng dụng giao tiếp doanh nghiệp và Oracle VirtualBox trong hạng mục Ảo hóa. Với mục tiêu Microsoft Teams, các chuyên gia VCS đã khai thác thành công ngay từ lần thử đầu tiên với thời gian chưa tới 10 giây.

Sau ba ngày thi, Team Viettel đạt 12 điểm Master of Pwn - số điểm tuyệt đối tại các hạng mục dự thi đã đăng ký (12/12 điểm). Đơn vị giành giải thưởng tiền mặt trị giá lên tới hàng trăm nghìn USD.

Kết quả chung cuộc Pwn2Own Vancouver 2023. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, các chuyên gia của Viettel đã tham gia và liên tục lọt Top tại Pwn2Own Tokyo 2020, Pwn2Own Vancouver 2021 và Pwn2Own Toronto 2022. Theo đại diện Viettel, thành tích tham gia cuộc thi Pwn2Own của VCS đã không còn quá mới lạ với cộng đồng bảo mật trong và ngoài nước. Điều khác biệt và gây ấn tượng là lực lượng chuyên gia trẻ tham gia thử sức tại cuộc thi này.

Qua các năm 2021, 2022, đội thi VCS liên tục xuất hiện những nhân tố trẻ tuổi và càng ngày càng chiếm số lượng lớn trong danh sách dự thi. Điển hình trong hai lần thi gần nhất, các thành viên tham gia thi hầu hết đều thuộc thế hệ GenZ, sinh năm từ 1997 đến 2003. Trong đó có những kỹ sư mới thử sức lần đầu nhưng đã thành công và mang về giải thưởng hàng chục nghìn USD.

Thế hệ kỹ sư GenZ của VCS đạt thành tích lớn tại các cuộc thi và các bảng xếp hạng lớn: Pwn2Own, Microsoft, Bugcrowd, Hacker One... Ảnh: Viettel

Đại diện Viettel nói thêm, việc các kỹ sư trẻ tuổi liên tục đạt thành tích cao tại nhiều cuộc thi bảo mật quốc tế cho thấy VCS đã và đang đi đúng hướng trong việc xây dựng lực lượng chất lượng cao trên không gian mạng. Thế hệ trẻ này nhiều tài năng, nhiều kiến thức, đủ năng lực để cạnh tranh với các kỹ sư trên thế giới.

"Điểm hấp dẫn của Viettel là nhân sự ở đây được tạo điều kiện và nhiều không gian mới để nghiên cứu và phát triển các tri thức chuyên sâu, lấy đó làm tiền đề để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, được kỳ vọng sẽ lên top đầu của thế giới", ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc VCS nói.

Đội ngũ nhân sự VCS được rèn luyện nhiều kỹ năng trong quá trình làm việc thực tế bằng việc kiểm tra đánh giá điểm yếu của hệ thống thông tin, từ đó cập nhật tri thức phòng thủ, xây dựng giải pháp bảo mật; phát hiện sớm, ngăn chặn và phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công mạng trong thực tế.

Công ty An ninh mạng Viettel hiện có đội ngũ hơn 400 nhân sự giàu kinh nghiệm. Trong đó có nhiều chuyên gia an toàn thông tin chất lượng cao, được cộng đồng quốc tế, các bảng xếp hạng an ninh mạng thế giới và các hãng công nghệ lớn công nhận. Đến nay VCS đã phát hiện hơn 400 lỗ hổng bảo mật Zero-day của các nền tảng, hệ thống công nghệ thông tin lớn như Microsoft, Oracle, Google, Apache, VMWare... đóng góp một phần không nhỏ vào việc giảm các cuộc tấn công mạng và nâng cao tri thức an ninh mạng toàn cầu.

"Chiến thắng lần thứ 5 liên tiếp tại Pwn2Own đã giúp VCS khẳng định vị thế của một đơn vị an toàn thông tin tầm cỡ quốc tế với lực lượng chuyên gia dồi dào, chất lượng cao, có khả năng nghiên cứu và tạo ra giải pháp bảo mật hiệu quả. Viettel cũng thể hiện năng lực bắt kịp xu thế về công nghệ thông tin, hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn trên bản đồ an ninh mạng thế giới", ông Hải nhấn mạnh.

Minh Huy