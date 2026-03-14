Kỷ niệm một năm có tình yêu đẹp, cảm ơn Hẹn hò VnExpress

Mình là bạn nữ trong bài viết: "Tìm được định mệnh ngay bài đầu tiên tôi đọc trên Hẹn hò VnExpress". Hôm nay 14/03/2026, tròn một năm kể từ ngày anh đọc được bài viết của mình và gửi thư cho mình. Với cả hai, đây là một ngày rất đặc biệt, ngày thượng đế (thông qua báo) đã đưa anh đến với mình. Sự xuất hiện của anh rất tình cờ, vào thời điểm cả hai đều không ngờ tới. Chính anh đã làm thay đổi góc nhìn của mình về tình yêu và hôn nhân. Anh mang lại những cảm giác mà trước đây mình chưa bao giờ có (mặc dù trước đó mình đã có chút trải nghiệm yêu đương).

Anh khiến mình tin tưởng vào tình yêu định mệnh. Anh cho mình thấy tình yêu khi gặp đúng người thì mọi thứ đều rất tự nhiên, suôn sẻ và thuận lợi. Anh là người đàn ông thông minh, tài giỏi nhưng lại rất khiêm tốn, chân thành, tình cảm và tinh tế. Từ khi yêu anh, mình thực sự cảm nhận tình yêu một cách tự nhiên, sâu sắc và chân thật nhất. Chuyện của chúng mình không phải toàn những điểm tốt, cũng có điều khiến bản thân trăn trở ban đầu. Qua thời gian, chính sự chân thành và tình yêu của anh khiến mình dần thay đổi suy nghĩ, cảm nhận trọn vẹn tình yêu của anh. Mình vẫn nói với anh rằng: "Cuộc đời em chỉ cần có 3 lần lựa chọn đúng đắn và quan trọng nhất, có lẽ anh là điều thứ 3 đó". Thực lòng mình luôn cảm thấy rất may mắn vì đã gặp rồi yêu anh.

Nhân một ngày đặc biệt, mình muốn gửi đến anh lời cảm ơn và sự biết ơn sâu sắc nhất vì đã xuất hiện trong cuộc sống của mình. Anh đã mang đến tình yêu và hạnh phúc cho mình. Chúng mình có những điều rất đặc biệt và không thể kể hết ở đây, mình tin đã thực sự hạnh phúc khi yêu anh. Chân thành cảm ơn VnExpress vì đã giúp mình gặp được anh. Mong cho các độc giả của báo sẽ tìm được nửa yêu thương của mình.

Minh