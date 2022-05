Cuộc thi tranh biện The Debate Challenge mùa hai mở đăng ký

"The Debate Challenge" mùa hai mở cổng dự thi từ 17h ngày 23/5 đến hết 8/6, đăng ký theo đội 3-5 thành viên qua hình thức video.

Trong video đăng ký, các thành viên cần giới thiệu về nhóm và lý do tham gia cuộc thi; bình luận chủ đề mà ban tổ chức đưa ra:"Ultimately, economic growth, development is more important than environment preservation, protection". Video hợp lệ có độ dài 5-8 phút.

Gửi video cuộc thi tại đây

Cuộc thi nhận đăng ký theo đội, mỗi đội gồm 3-5 thành viên. Trong phần điền thông tin, cần lưu ý chọn đúng bảng đấu Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh; điểm thi Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP HCM. Đối với đội dự thi bảng Tiếng Anh, các thành viên cần nói hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ban tổ chức có điểm ưu tiên nếu các thành viên cùng đến từ một trường.

Cuộc thi tranh biện học thuật (academic debate) dành cho học sinh toàn quốc, độ tuổi 16-19 tuổi. Thí sinh sẽ trải qua ba vòng thi: Sơ loại (23/5-8/6); Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại (11/7-7/8); Chung kết (22/8). Cuộc thi do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam thực hiện.

Video của các đội đăng ký dự thi sẽ được đánh giá bởi ban chuyên môn và công bố trên website cuộc thi. 16 đội của bảng Tiếng Việt và 16 đội của bảng Tiếng Anh có điểm số video cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng Trại hè và Vòng đấu loại.

Trại hè là điểm mới của mùa giải năm nay. Ngay sau khi gửi video dự thi và được chấp thuận, các đội thi sẽ có cơ hội trải nghiệm trại huấn luyện Debate Camp Week tại một trong ba thành phố lớn. Debate Week giúp thí sinh được hướng dẫn những kỹ năng tranh biện cơ bản, phát triển các kỹ năng nền tảng quan trọng khác như: tra cứu thông tin, nghiên cứu, lập luận...

Sinh viên tại Swinburne Việt Nam tham gia các cuộc thi tranh biện. Ảnh: Swinburne Việt Nam

Bước vào vòng hai, thí sinh tham gia sẽ được giới thiệu và tập huấn về Luật tranh biện World School Debating Championship (SDC). Ban tổ chức sẽ cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn miễn phí cho các nhóm về các nội dung tranh biện. Các vòng thi của Vòng đấu loại sẽ diễn ra nối tiếp tại ba địa điểm tổ chức (Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng). Tại trại hè các thí sinh vẫn được tập huấn kỹ năng sau đó mới tham gia vòng Đấu loại.

Ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Việt và ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Anh sẽ tham gia vòng Chung kết tại Hà Nội hoặc TP HCM. Mỗi đội sẽ thi đấu ba trận với các đối thủ trong bảng của mình và tính điểm theo luật WSDC để xếp hạng chung cuộc.

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tại Swinburne Việt Nam (học bổng cho mỗi thành viên đội). Cụ thể, giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

Minh Tú