Kỷ lục 250.000 người Việt du học

Gần 250.000 người Việt đang học tập ở nước ngoài, từ phổ thông tới sau đại học, là mức cao kỷ lục trước nay.

Số liệu được đề cập trong báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị Giáo dục đại học, ngày 17/9. Trong số này, khoảng 4.000 nhận học bổng từ ngân sách nhà nước. Còn lại là du học tự túc hoặc dựa vào các nguồn học bổng khác.

Lần gần nhất Bộ công bố số du học sinh Việt là cuối năm 2023 với hơn 200.000 người. Số này tăng hơn 10.000 so với thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2020). Các điểm đến được người Việt ưa chuộng là Hàn Quốc (khoảng 43.300 du học sinh), Nhật Bản (36.300), Australia (33.000), Mỹ (31.300), Đài Loan (27.400), Trung Quốc (23.500) và Canada (17.100).

Tháng 10 năm ngoái, tại một hội thảo của Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhận định Việt Nam là một trong những nước có số lượng du học sinh đông và không ngừng gia tăng. Đây không chỉ là cơ hội để người học tiếp cận tri thức toàn cầu, mà còn đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Ở chiều ngược lại, năm học vừa rồi, Việt Nam tiếp nhận gần 600 lưu học sinh, chủ yếu từ Lào, Campuchia và số ít từ Nga, Trung Quốc... Tổng số lưu học sinh nước ngoài khoảng trên 15.000.

Những du học sinh Việt Nam giành học bổng Chính phủ Anh Chevening năm 2025. Ảnh: UK in Vietnam

Thanh Hằng