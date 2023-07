Kỳ Duyên: 'Tôi sống trách nhiệm hơn sau nhiều cú ngã'

Hoa hậu Kỳ Duyên nói mạnh mẽ, sống trách nhiệm hơn sau nhiều sai lầm của tuổi trẻ, và biết cách phát huy thế mạnh bản thân.

Kỳ Duyên sau 10 năm đăng quang hoa hậu Việt Nam

Đầu tháng 6, Kỳ Duyên kỷ niệm chín năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Nhìn lại chặng đường từ vô danh đến nổi tiếng, qua nhiều va vấp của tuổi trẻ, Kỳ Duyên thấy bản thân trưởng thành, biết ơn gia đình vì là điểm tựa lớn nhất để vượt qua "sóng gió".

Hoa hậu cho biết chọn con đường phát triển trong showbiz khác biệt so với nhiều người đẹp đăng quang sân chơi nhan sắc. Cô tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, gồm The Look Vietnam, Cuộc đua kỳ thú, Sao nhập ngũ, mới nhất là The Face Vietnam. "Ở tuổi 26, tôi không còn dễ suy sụp trước lời chê hay chỉ trích của một số người. Tôi chấp nhận thử thách để xây dựng hình ảnh, sự nghiệp", Kỳ Duyên nói.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê Nam Định, chiến thắng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, nhiều lần giữ vị trí mở màn, vedette cho các show diễn.

Tân Cao - Công Khang