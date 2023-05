Kỳ Duyên: 'Tôi và Minh Triệu bất hòa khi làm huấn luyện viên'

TP HCMHoa hậu Kỳ Duyên nói giữa cô Minh Triệu đời thường hiểu nhau nhưng khi làm huấn luyện viên The Face Vietnam lại mâu thuẫn.

Cặp sao mặc đồ đồng điệu dự ra mắt trong vai trò huấn luyện viên, ngày 29/5. Lần đầu tiên trong chương trình, ban tổ chức tạo ghế đôi, mời hai người đẹp giữ vị trí. Hai huấn luyện viên còn lại gồm người mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương.

Kỳ Duyên, Minh Triệu phát biểu tại họp báo giới thiệu chương trình The Face 2023 Kỳ Duyên, Minh Triệu phát biểu tại họp báo giới thiệu chương trình. Video: Tân Cao Hai chân dài gây chú ý trong showbiz bảy năm qua. Sự gắn bó của cặp sao khiến công chúng đồn đoán về mối quan hệ trên mức tình bạn. Kỳ Duyên cho biết cô gắn kết Minh Triệu nhờ có nhiều điểm chung về tính cách, gu thời trang, đam mê catwalk. Tuy vậy, khi làm việc chung, không phải lúc nào cả hai cũng ăn ý. Họ xảy ra bất hòa khi hướng dẫn thí sinh, đưa ra cách huấn luyện, chiến lược cho đội. Minh Triệu nói: "Khi vào việc, ai cũng có chính kiến nên dễ mâu thuẫn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn ngồi lại tháo gỡ khúc mắc, không để mọi việc đi xa". Theo chân dài, khi nhận lời làm huấn luyện viên, cô nói với Kỳ Duyên phải tìm cách để làm việc cùng nhau, không phải đối đầu đội khác. Nếu người đứng đầu không ăn ý sẽ không thể đưa các học trò đi xa. Cuối cùng, họ thống nhất tư tưởng làm việc, hướng tới mục tiêu chung - tìm ra quán quân xứng đáng cho chương trình.

Bà Trang Lê (áo đỏ) - đạo diễn chương trình chụp ảnh cùng các huấn luyện viên, từ trái qua gồm Anh Thư, Minh Triệu, Kỳ Duyên, Vũ Thu Phương và host Nam Trung. Ảnh: Kiếng Cận

Trailer xuất hiện nhiều màn tranh cãi, đấu đá giữa các huấn luyện viên. Minh Triệu, Kỳ Duyên cho biết các tình huống xuất phát từ cảm xúc thực tế. Sau ghi hình, họ luôn dành sự tôn trọng, học hỏi các đàn chị.

Vũ Thu Phương nhìn nhận các huấn luyện viên năm nay như hòa trộn bốn thế hệ. Cô từng được Anh Thư chỉ dẫn lúc mới vào nghề, còn Minh Triệu là học trò của mình trước đó. Tất cả xem nhau là thầy trò, đồng nghiệp, cùng chung mục đích góp sức đào tạo thế hệ mới cho làng thời trang.

Màn xuất hiện của bốn huấn luyện viên The Face Vietnam Màn xuất hiện của bốn huấn luyện viên tại sự kiện. Video: Tân Cao

Anh Thư trở lại showbiz sau 10 năm vắng bóng, lần đầu thử sức ở chương trình truyền hình thực tế. Người đẹp nói suốt sự nghiệp chưa bao giờ vướng phải scandal hay cố tình tạo chuyện để đẩy tên tuổi. Do đó, cô thể hiện đúng với tính cách thẳng thắn. Anh Thư nói: "Các tình huống giữa các huấn luyện viên xảy ra đều nằm trong khuôn khổ cuộc thi, nhằm bảo vệ thí sinh. Ngoài đời thực, chúng tôi vẫn là chị em tốt".

Top 20 The Face Vietnam 2023 ra mắt. Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào tối 4/6. Ảnh: Kiếng Cận

The Face Vietnam mua bản quyền từ The Face của Mỹ do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập. Năm nay, chương trình trở lại sau ba mùa ngừng phát sóng, từ năm 2019. Vòng casting diễn ra từ giữa tháng 3/2022 nhưng gặp một số trục trặc nên kéo dài. Mùa thứ tư hút nhiều gương mặt mới, trong đó có nhiều thí sinh chuyển giới.

Chương trình hiện đã công bố top 20 vào vòng chọn đội. Bà Trang Lê - tổng đạo diễn kiêm nhà sản xuất - cho biết sân chơi năm nay có điểm mới, thử thách cho thí sinh và huấn luyện viên. Quán quân sẽ giành các giải thưởng gồm hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu, xuất hiện trên bìa tạp chí lớn, trở thành gương mặt quảng bá Tuần Lễ thời trang quốc tế Vietnam Thu Đông 2023. Lần đầu tiên, người chiến thắng còn giành vé dự bốn tuần lễ thời trang quốc tế gồm Milan, Paris, New York, London.

