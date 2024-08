Kỳ Duyên gợi ý chế độ ăn giữ dáng

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết thích tự nấu nướng tại nhà với nguyên liệu chủ yếu là ức gà, cá hồi cùng nhiều rau củ quả tươi.

Người đẹp gây chú ý với khán giả khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024 sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô được nhiều người khen ngoại hình săn chắc, vòng eo "con kiến" 59 cm.

Nhiều năm qua, cô duy trì tập thể dục kết hợp ăn uống theo chế độ riêng. Kỳ Duyên tự nấu ăn tại nhà vì cho rằng yếu tố này quyết định 60% việc giữ hình thể khỏe khoắn. "Tôi thuộc tạng người dễ tăng cân nên cần chú trọng lượng thực phẩm nạp vào người", hoa hậu cho biết.

Kỳ Duyên vào bếp thực hiện món healthy giữ dáng Kỳ Duyên hướng dẫn cách nấu các món từ ức gà, cá hồi. Video: Nhân vật cung cấp

Kỳ Duyên thường lên thực đơn mỗi tuần, sử dụng ít tinh bột có trong gạo trắng, bún, phở, miến, thay vào đó ăn gạo lứt. Cô tìm hiểu các cách chế biến với ức gà, cá hồi, tôm tươi, thịt bò đảm bảo protein phát triển các nhóm cơ.

Ngoài chế độ ăn, Kỳ Duyên hạn chế cà phê, trà, nước ngọt. Cô tự rút ra công thức pha chế một số loại nước ép hỗ trợ giảm mỡ. Khi đói, Kỳ Duyên dùng ngũ cốc ít gia vị, đậu phộng rang, sữa chua không đường, chuối, táo xanh. Hoa hậu cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-93 cm.

Kỳ Duyên trong căn bếp quen thuộc tại nhà riêng ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 28 tuổi, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Sắc vóc Kỳ Duyên ở tuổi 28 Sắc vóc Kỳ Duyên ở hậu trường thực hiện bộ ảnh gửi dự thi Miss Universe Vietnam đầu tháng 7. Video: Nhân vật cung cấp

Tân Cao