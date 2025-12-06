Thứ bảy, 6/12/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ bảy, 6/12/2025, 09:10 (GMT+7)

Kỳ Duyên diện áo 'nửa gang tay' lên thảm đỏ

Kỳ Duyên diện áo 'nửa gang tay' lên thảm đỏ

TP HCMHoa hậu Kỳ Duyên mặc crop top theo mốt nửa gang tay, cùng Đoàn Thiên Ân và dàn mỹ nhân xem show thời trang.

Kỳ Duyên tham dự show Emerge của nhà thiết kế Đỗ Long, ngày 5/12. Cô mặc tôn hình thể với crop top dạng ống phồng được tạo từ các lớp chất liệu uốn lượn như đường cong của cánh hoa. Trang phục thực hiện theo mốt một gang tay

Kỳ Duyên tham dự show "Emerge" của nhà thiết kế Đỗ Long, ngày 5/12. Cô mặc tôn hình thể với crop top dạng ống phồng được tạo từ các lớp chất liệu uốn lượn như đường cong của cánh hoa. Trang phục thực hiện theo mốt nửa gang tay từng "gây sốt" làng mốt năm 2024, được nhiều sao quốc tế và trong nước lăng xê.

Hai mỹ nhân hút sự chú ý của khách mời khi tham dự show Emerge của nhà thiết kế, ngày 5/12. Kỳ Duyên (phải) tôn hình thể với crop top dạng ống phồng được tạo từ các lớp chất liệu uốn lượn như đường cong của cánh hoa. Đoàn Thiên Ân chọn đầm bodycon với phần vai dựng khung 3D.

Đoàn Thiên Ân trong kiểu đầm bodycon với phần vai dựng khung 3D. Gần đây, Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân thân thiết, khiến fan đồn đoán họ đang hẹn hò. Hai hoa hậu chụp ảnh cùng nhà mốt sau đó di chuyển vào trong, ngồi hàng ghế đầu xem show.

Kỳ Duyên cùng dàn sao mặc gợi cảm lên thảm đỏ
 
 

Dàn mỹ nhân gợi cảm trên thảm đỏ sự kiện.

Nhà thiết kế Đỗ Long đón hàng trăm khách mời showbiz tham dự sow diễn Emerge, tối 5/12. Lý Nhã Kỳ - người chị thân thiết của anh - mặc trang phục lệch vai kết hợp kính râm dự sự kiện.

Lý Nhã Kỳ - đàn chị thân thiết của Đỗ Long - mặc đầm lệch vai với nếp draping rủ mềm.

Người mẫu Ngọc Trinh tôn da sáng, eo thon gọn qua mẫu đầm corset xuyên thấu.

Người mẫu Ngọc Trinh tôn da sáng, eo thon qua trang phục corset xuyên thấu.

Hoa hậu Tiểu Vy phối đầm xuyên thấu với phụ kiện bông tai, vòng tay.

Hoa hậu Tiểu Vy phối đầm cùng phụ kiện bông tai, vòng tay.

Lê Hoàng Phương tạo dáng với kiểu đầm đuôi cá.

Lê Hoàng Phương tạo dáng với đầm dáng đuôi cá.

Lương Thùy Linh phá cách khi chọn đầm cúp ngực kết hợp cà vạt.

Lương Thùy Linh phá cách khi kết hợp váy cùng cà vạt.

HHen Niê tái xuất sự kiện sau thời gian sinh con với đầm siết eo, corset cúp ngực, đắp vạt xẻ cao tới tận hông.

H'Hen Niê tái xuất sự kiện sau thời gian sinh con với đầm siết eo, corset cúp ngực.

Hoa hậu Yến Nhi có diện mạo mới mẻ với kiểu tóc ngắn.

Hoa hậu Yến Nhi có diện mạo mới mẻ với tóc ngắn.

Hòa Minzy mặc hở với bra top phủ ren quyến rũ.

Hòa Minzy mặc hở với bra top phủ ren.

Người mẫu Hà Anh với thiết kế hở lưng phối cùng bông tai cỡ lớn .

Người mẫu Hà Anh chọn thiết kế hở lưng, cổ chữ V phối bông tai cỡ lớn.

Anh Thư diện đầm xuyên thấu đính đá.

Anh Thư tạo dáng cùng đầm xuyên thấu đính đá, lấy cảm hứng từ bầu trời đầy sao.

>>> Xem tiếp: Sao diện đầm đen gợi cảm dự show Đỗ Long

Tân Cao
Ảnh: Êkíp nhà thiết kế cung cấp

  Trở lại Giải tríTrở lại Giải trí
×