Kỳ Duyên diện áo 'nửa gang tay' lên thảm đỏ

Kỳ Duyên tham dự show "Emerge" của nhà thiết kế Đỗ Long, ngày 5/12. Cô mặc tôn hình thể với crop top dạng ống phồng được tạo từ các lớp chất liệu uốn lượn như đường cong của cánh hoa. Trang phục thực hiện theo mốt nửa gang tay từng "gây sốt" làng mốt năm 2024, được nhiều sao quốc tế và trong nước lăng xê.