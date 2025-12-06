Kỳ Duyên diện áo 'nửa gang tay' lên thảm đỏ

Kỳ Duyên tham dự show "Emerge" của nhà thiết kế Đỗ Long, ngày 5/12. Cô mặc tôn hình thể với crop top dạng ống phồng được tạo từ các lớp chất liệu uốn lượn như đường cong của cánh hoa. Trang phục thực hiện theo mốt nửa gang tay từng "gây sốt" làng mốt năm 2024, được nhiều sao quốc tế và trong nước lăng xê. Đoàn Thiên Ân trong kiểu đầm bodycon với phần vai dựng khung 3D. Gần đây, Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân thân thiết, khiến fan đồn đoán họ đang hẹn hò. Hai hoa hậu chụp ảnh cùng nhà mốt sau đó di chuyển vào trong, ngồi hàng ghế đầu xem show. Kỳ Duyên cùng dàn sao mặc gợi cảm lên thảm đỏ Dàn mỹ nhân gợi cảm trên thảm đỏ sự kiện. Lý Nhã Kỳ - đàn chị thân thiết của Đỗ Long - mặc đầm lệch vai với nếp draping rủ mềm. Người mẫu Ngọc Trinh tôn da sáng, eo thon qua trang phục corset xuyên thấu. Hoa hậu Tiểu Vy phối đầm cùng phụ kiện bông tai, vòng tay. Lê Hoàng Phương tạo dáng với đầm dáng đuôi cá. Lương Thùy Linh phá cách khi kết hợp váy cùng cà vạt. H'Hen Niê tái xuất sự kiện sau thời gian sinh con với đầm siết eo, corset cúp ngực. Hoa hậu Yến Nhi có diện mạo mới mẻ với tóc ngắn. Hòa Minzy mặc hở với bra top phủ ren. Người mẫu Hà Anh chọn thiết kế hở lưng, cổ chữ V phối bông tai cỡ lớn. Anh Thư tạo dáng cùng đầm xuyên thấu đính đá, lấy cảm hứng từ bầu trời đầy sao. >>> Xem tiếp: Sao diện đầm đen gợi cảm dự show Đỗ LongTân Cao Ảnh: Êkíp nhà thiết kế cung cấp