Hoa hậu H'Hen Niê trở lại showbiz, dự show nhà thiết kế Đỗ Long, sau nhiều tháng sinh con đầu lòng.

Người đẹp dự Emerge Fashion Show cùng hàng trăm gương mặt trong làng giải trí, tối 5/12. Hoa hậu diện đầm siết eo, corset cúp ngực, đắp vạt xẻ cao tới tận hông trong lần đầu dự sự kiện sau gần bốn tháng nghỉ ngơi và sinh con gái. Cô phối trang phục với mũ trùm đầu voan mỏng, đeo kính râm.

H'Hen Niê trên hàng ghế đầu xem show cùng Lý Nhã Kỳ, Đàm Vĩnh Hưng.

Cô cho biết vừa từ quê nhà Đăk Lăk về TP HCM một ngày trước để kịp ủng hộ hoạt động của nhà thiết kế. "Bước lên thảm đỏ, tôi có chút hồi hộp khi gặp lại đồng nghiệp, bạn bè, nhận những lời hỏi thăm", cô nói.

Hoa hậu H'Hen Niê mặc xuyên thấu dự sự kiện.

Mỹ nhân cho biết sức khỏe đã ổn định nên quyết định sớm trở lại với công việc. Những ngày tới, cô sẽ tham gia sự kiện ở Hà Nội và một số địa điểm. Theo H'Hen Niê, con gái - bé Harley hiện được 2,5 tháng tuổi, ngoan nên cô không quá lo lắng. Khi cô đi ra ngoài sẽ có người thân và chồng hỗ trợ chăm sóc bé.

Chưa lấy lại được cân nặng và vóc dáng như lúc son rỗi nhưng hoa hậu cho tự tin xuất hiện trước đám đông. Cô đang lên các bài tập phù hợp, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý để bước vào chế độ rèn hình thể.

H'Hen Niê tái xuất thảm đỏ sau sinh con đầu lòng Hình ảnh H'Hen Niê lần đầu đi thảm đỏ sau sinh con.

H'Hen Niê, 33 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc - thứ hạng cao nhất của thí sinh trong nước từ trước đến nay ở đấu trường nhan sắc quốc tế này. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.

Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, 36 tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn, thường đứng sau sản xuất các TVC, ít tham gia sự kiện giới showbiz.

