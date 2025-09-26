KT Beauty đưa công nghệ y học tái tạo MCT vào làm đẹp

KT Beauty giới thiệu công nghệ Meta Cell Technology (MCT), hướng đến chuẩn mực thẩm mỹ an toàn và bền vững tại Việt Nam.

Theo đại diện Viện thẩm mỹ KT Beauty, công nghệ MCT xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp gia tăng, người dùng chú ý nhiều hơn đến yếu tố an toàn và tính cá nhân hóa. Công nghệ này được giới thiệu như một giải pháp thẩm mỹ nội khoa và ngoại khoa, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về y học tái tạo.

MCT Unit (Meta Cell Technology) là công nghệ y học tái tạo, được phát triển tại châu Âu và đạt các chuẩn an toàn quốc tế. Điểm đặc biệt của công nghệ này là khả năng kích hoạt tiểu cầu và các sản phẩm tự thân thông qua cơ chế quang - nhiệt (ánh sáng xanh và nhiệt độ sinh học).

CEO Khánh Tôn trong lễ chuyển giao công nghệ MCT từ đơn vị phân phối NexZen Aesthetic & Health. Ảnh: KT Beauty

Đại diện Viện thẩm mỹ KT Beauty - CEO Khánh Tôn khẳng định, hệ thống luôn chú trọng lựa chọn và cập nhật những công nghệ làm đẹp hàng đầu thế giới dựa trên sự chọn lọc kỹ lưỡng, hiệu quả và tính ứng dụng cao tại Việt Nam. Trong lễ chuyển giao công nghệ mới, ông cùng các chuyên gia chia sẻ về định hướng chiến lược, đó là ứng dụng MCT để tạo nên hành trình làm đẹp bền vững, lâu dài cho khách hàng.

CEO Khánh Tôn (thứ tư bên phải) và Đại diện NexZen Aesthetic & Health (thứ tư bên trái) tại sự kiện chuyển giao công nghệ MCT. Ảnh: KT Beauty

Theo đó, tại viện thẩm mỹ, MCT Unit được vận hành cùng đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn về y học tái tạo. Việc ứng dụng công nghệ đi kèm với quy trình kiểm soát và đào tạo, nhằm bảo đảm hiệu quả và độ an toàn cho khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia bác sĩ thực hiện công nghệ MCT Unit cho khách hàng Ảnh: KT Beauty

