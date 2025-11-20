Kroos khó chịu với cách cư xử của Vinicius

Cựu tiền vệ Real Madrid, Toni Kroos nói anh thấu hiểu lý do ngày càng nhiều người chỉ trích những hành vi của đồng đội cũ Vinicius Junior.

Cựu tuyển thủ Đức thừa nhận chính anh từng cảm thấy khó chịu khi còn là đồng đội của Vinicius tại Real giai đoạn 2018-2024. Kroos nói rằng những hành động gây hấn, khiêu khích và cãi vã liên tục của Vinicius với đối thủ, trọng tài và cả khán giả đã ảnh hưởng trực tiếp đến tập thể.

Toni Kroos (trái) và Vinicius Junior trong một trận đấu của Real trên sân Bernabeu năm 2023. Ảnh: Maxppp

"Khi còn thi đấu, tôi đã nói với Vinicius rất nhiều lần rằng như vậy là đủ rồi", Kroos nói với tư cách bình luận viên tại Icon League ở Dusseldorf hôm 19/11. "Tôi cảm thấy vì những hành vi của cậu ấy, toàn đội phải chịu thiệt. Điều đó khiến người khác khó chịu, dù là đối thủ, trọng tài hay khán giả".

Theo Kroos, không chỉ anh có cảm giác như vậy. Bên trong phòng thay đồ, các cầu thủ Real cũng cảm nhận rõ tác động tiêu cực Vinicius tạo ra từ những tranh cãi trên sân. "Chúng tôi có cảm giác rằng mọi thứ đang chống lại cả đội bởi những gì xảy ra quanh cậu ấy", nhà vô địch World Cup 2014 nói thêm.

Vinicius từng nhiều lần khiêu khích đối thủ, trọng tài lẫn khán giả khi thi đấu. Chính ngôi sao 25 tuổi cũng thường xuyên bị đối thủ và khán giả kích động, thậm chí phân biệt chủng tộc. Anh từng khóc trong một họp báo khi nói về những vấn đề này.

Kroos nói rằng anh từng cố gắng giúp đàn em giữ bình tĩnh trong lúc thi đấu, đặc biệt là khi Vinicius có dấu hiệu mất kiểm soát cảm xúc. "Tôi đã nhiều lần trấn an Vinicius trên sân, để cậu ấy không mất điềm tĩnh", cựu tiền vệ 35 tuổi nói. "Tôi luôn nói với Vinicius rằng cậu ấy giỏi đến mức không cần tất cả những thứ đó".

Hoàng An (theo AS)