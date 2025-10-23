Kramnik bị điều tra sau cái chết của Đại kiện tướng Naroditsky

Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) đang xem xét những cáo buộc gian lận kéo dài của cựu Vua cờ Vladimir Kramnik nhằm vào Đại kiện tướng Mỹ Daniel Naroditsky, người vừa qua đời ở tuổi 29.

FIDE xác nhận hôm 22/10 rằng tổ chức này "đang điều tra" hành vi của Kramnik sau khi hàng loạt Đại kiện tướng lên tiếng chỉ trích, cho rằng chiến dịch buộc tội công khai của ông đã góp phần khiến Naroditsky suy sụp. "Chúng tôi đang nhìn nhận toàn bộ sự việc và sẽ hành động trong phạm vi thẩm quyền", Giám đốc điều hành FIDE Emil Sutovsky nói với Reuters.

Kramnik (phải) trong một ván đấu với Narodítky. Ảnh: Times Now

Naroditsky được yêu mến trong cộng đồng cờ trực tuyến, nhờ trình độ cờ siêu chớp hàng đầu thế giới và những buổi bình luận có chuyên môn cao. Đại kiện tướng 29 tuổi từng phủ nhận mọi cáo buộc gian lận từ Kramnik. Tuy nhiên, trong buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng trên nền tảng Twitch cuối tuần trước, anh tỏ ra mệt mỏi và buồn bã khi nhắc đến những áp lực tinh thần phải chịu. Đoạn video này sau đó đã bị xóa.

Cái chết đột ngột của Naroditsky hôm 19/10 khiến cộng đồng cờ vua bàng hoàng. Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen nói rằng anh từng chơi cờ trực tuyến với Naroditsky trong hai đêm quan trọng trong cuộc đời, đó là tuần trăng mật và ngày sinh của con.

Hàng loạt kỳ thủ hàng đầu đã lên án Kramnik sau bi kịch này. Đại kiện tướng Hikaru Nakamura số hai thế giới dùng từ ngữ xúc phạm trong buổi phát trực tiếp để chỉ trích hành vi của Kramnik. Carlsen cũng cho rằng "cách Kramnik đối xử với Naroditsky thật khủng khiếp".

Tại Ấn Độ, Siêu đại kiện tướng Nihal Sarin viết trên X rằng Kramnik "phải chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra", nói thêm Naroditsky đã chịu áp lực khủng khiếp từ những cáo buộc vô căn cứ.

Streamer Nemo Zhou cũng kêu gọi FIDE can thiệp, khẳng định tình huống này "không thể chấp nhận được".

Trước làn sóng phẫn nộ, FIDE ra thông báo chia buồn cùng gia đình Naroditsky, đồng thời cho biết sẽ truy tặng anh một giải thưởng đặc biệt nhằm ghi nhận những đóng góp trong vai trò người chơi, HLV và bình luận viên.

Kramnik từ chối bình luận trực tiếp về tuyên bố của FIDE nhưng nói với Reuters rằng ông "muốn kể toàn bộ câu chuyện" và sẽ phản hồi khi có phát biểu từ Chủ tịch FIDE Arkady Dvorkovich chứ không phải Sutovsky.

Naroditsky khi 12 tuổi (phải) bên cạnh Kramnik. Ảnh: Reddit

Kramnik, sinh năm 1975, là nhà vô địch thế giới từ năm 2000 đến 2006, nổi tiếng khi lật đổ thế độc tôn 15 năm của Garry Kasparov. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, ông thường xuyên đăng các cáo buộc gian lận trên mạng xã hội nhắm vào nhiều kỳ thủ khác nhau, trong đó còn có David Navara, Matthias Bluebaum, hay thậm chí hai kỳ thủ Việt Nam là Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh. Phần lớn các cáo buộc của ông dựa trên thống kê cá nhân, qua một hệ thống giải trực tuyến Titled Tuesday và không có bằng chứng được công nhận.

"Tôi tôn trọng Kramnik với tư cách là một nhà cựu vô địch cờ vua thế giới. Tuy nhiên, tôi nghĩ cách tiếp cận vấn đề của ông ấy thiếu sức thuyết phục", Quang Liêm từng nói với VnExpress. "Kramnik đã viết nhiều bài trên Chess.com và mạng xã hội X ám chỉ nhiều kỳ thủ mạnh khác gian lận online, nhưng Chess.com đã ra thông báo khẳng định những cáo buộc của Kramnik là không có cơ sở. Là một kỳ thủ, tôi tin vào những quy trình của Chess.com và các ban tổ chức, hơn là ý kiến chủ quan của cá nhân kỳ thủ khác".

Sau khi Naroditsky qua đời, Kramnik tiếp tục đăng dòng trạng thái: "Im lặng cũng có thể giết người, không chỉ lời nói", kèm hashtag #chessmafia, ám chỉ một nhóm người có ảnh hưởng trong giới cờ đang thao túng dư luận.

Kramnik còn đăng một ảnh chụp đoạn chat giữa ông và một người bí ẩn. Người này nói rằng trong buổi phát trực tuyến hôm 18/10, Naroditsky có dấu hiệu "dùng ma tuý".

Naroditsky sinh năm 1995 tại San Mateo, bang California, bắt đầu chơi cờ từ năm 6 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha. Năm 2007, anh vô địch U12 thế giới, trở thành niềm hy vọng mới của cờ vua Mỹ. Sau đó sáu năm, Naroditsky được phong Đại kiện tướng ở tuổi 18. Tháng 10/2025, Naroditsky có Elo 2.619 (cờ tiêu chuẩn), 2.636 (nhanh) và 2.705 (chớp).

Xuân Bình (theo Reuters)