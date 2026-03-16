'Kpop Demon Hunters' ghi dấu ấn văn hóa Hàn ở Oscar

Mỹ"KPop Demon Hunters", lấy cảm hứng từ văn hóa Kpop Hàn Quốc, thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar lần thứ 98.

Tại lễ trao giải tối 15/3 (giờ địa phương), tác phẩm vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain và Zootopia 2. Phim do Maggie Kang và Chris Appelhans đạo diễn, Michelle L.M. Wong sản xuất. Với chiến thắng này, Kang và Wong đã làm nên lịch sử khi trở thành những phụ nữ gốc Á đầu tiên thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar.

Màn trình diễn "Golden" tại Oscar 2026 Từ trái qua: Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna trình diễn ca khúc "Golden" (nhạc phim "Kpop Demon Hunters", tại lễ trao giải Oscar năm nay. Cả ba là ca sĩ lồng giọng hát cho nhóm Huntrix (HUNTR/X). Video: ABC

Trong bài phát biểu nhận giải, Kang nói: "Tôi rất tiếc vì chúng ta đã phải chờ quá lâu mới được thấy hình ảnh của mình trong một bộ phim như thế này. Nhưng giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực. Và nó có nghĩa là các thế hệ sau sẽ không còn phải khao khát như vậy nữa. Chiến thắng này dành cho Hàn Quốc và cho cộng đồng người Hàn ở khắp nơi".

Hình ảnh trong phim "KPop Demon Hunters". Ảnh: Sony Pictures Animation

Trước khi được vinh danh ở Oscar, KPop Demon Hunters đã thắng Phim hoạt hình xuất sắc tại Golden Globes, Critics’ Choice Awards, PGA Awards và giành tới 10 giải Annie. Phần tiếp theo của bộ phim sẽ trở lại trong năm 2029.

Bài hát Golden của phim cũng là ứng viên sáng giá cho giải Ca khúc nhạc phim hay nhất. Nếu chiến thắng, Golden sẽ là ca khúc Kpop đầu tiên đoạt Oscar. EJAE, người thể hiện giọng hát của nhân vật Rumi trong phim, cùng Mark Sonnenblick và êkíp sản xuất âm nhạc The Black Label (Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Zhun) có thể trở thành những người Hàn Quốc đầu tiên giành giải này.

Bài hát 'Golden' trong 'Kpop Demon Hunters' Bài hát "Golden" trong "Kpop Demon Hunters". Video: Sony Pictures Animation

EJAE từng nói thành công của dự án đã giúp cô tự tin hơn để phát triển sự nghiệp. "Bộ phim này đã thử thách tôi rất nhiều trong việc sáng tác, ca hát, và thực sự khiến tôi phải đào sâu hơn vào phần bản sắc Hàn Quốc trong mình", ca sĩ nói.

Cô cho biết quá trình sáng tạo nhạc phim mang tính chữa lành: "Khi còn nhỏ, tôi từng bị loại khỏi chương trình đào tạo thần tượng Kpop và nghe rất nhiều lời nhận xét về giọng hát của mình, rằng nó 'quá trầm', 'không đẹp'. Vì thế, khi viết các ca khúc, tôi từng rất xấu hổ về việc mình bị loại. Nhưng bộ phim đã giúp tôi chấp nhận phần con người đó. Nỗi đau ấy hóa ra lại là một siêu năng lực của tôi, và chính những tổn thương trải qua đã giúp tôi viết nên các bài hát".

Phim theo chân nhóm nhạc ba thành viên Huntrix sử dụng giọng hát như vũ khí, tạo kết giới mang tên "honmoon" để phong ấn lũ quỷ dưới lòng đất. Tuy nhiên, ác quỷ Gwi Ma thành lập nhóm nhạc nam Saja Boys nhằm lật đổ Huntrix. Trước âm mưu xâm chiếm thế giới, các cô gái buộc phải chiến đấu để bảo vệ nhân loại.

AP nhận định thành công của Kpop Demon Hunters là điều hiếm gặp ở dòng phim hoạt hình khi khai thác một kịch bản gốc chứ không khai thác thương hiệu cũ. Sự mới lạ cùng mối liên hệ giữa Hàn Quốc và phương Tây là yếu tố khiến bộ phim trở nên có điểm nhấn. Hollywood Reporter bình luận: "Dự án mang đến nhiều ca khúc bắt tai, kết hợp yếu tố hành động và hài hước với tiết tấu nhanh, nổi bật hơn hẳn so với các phim hoạt hình ở rạp chiếu thời gian gần đây".

Thanh Thanh (theo Variety)