'Kpop Demon Hunters' ăn khách nhất Netflix

Hoạt hình "Kpop Demon Hunters" vượt "Red Notice" trở thành phim tiếng Anh ăn khách nhất Netflix toàn cầu với 236 triệu lượt xem.

Theo thống kê của Netflix hôm 26/8, tác phẩm thu hút 25,4 triệu lượt xem toàn thế giới trong tuần từ ngày 18 đến 24/8, nâng tổng lượt xem lên 236 triệu. Cuối tuần trước, Netflix còn phát hành Kpop Demon Hunters tại các rạp ở Mỹ, Canada, Anh, Ireland, Australia và New Zealand.

Trailer 'Kpop Demon Hunters' Trailer "Kpop Demon Hunters", ra mắt trên nền tảng Netflix hôm 20/6. Video: Sony Pictures Animation

Dù êkíp không công bố doanh thu, nguồn tin của Hollywood Reporter cho biết phim đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ hôm 22-24/8, ước tính đạt 18-20 triệu USD. Bốn bài hát trong tác phẩm đồng thời lọt Top 10 Billboard Hot 100, trở thành bộ phim đầu tiên đạt thành tích này trong lịch sử bảng xếp hạng.

Phim do Maggie Kang và Chris Appelhans đạo diễn, theo chân nhóm nhạc ba thành viên Huntrix sử dụng giọng hát như vũ khí, tạo kết giới mang tên "honmoon" để phong ấn lũ quỷ dưới lòng đất. Tuy nhiên, ác quỷ Gwi Ma thành lập nhóm nhạc nam Saja Boys nhằm lật đổ Huntrix. Trước âm mưu xâm chiếm thế giới, các cô gái buộc phải chiến đấu để bảo vệ nhân loại.

Bài hát 'Golden' trong 'Kpop Demon Hunters' Bài hát "Golden" trong "Kpop Demon Hunters". Video: Sony Pictures Animation

Theo AP, phim tạo nên "cơn sốt" nhờ khai thác đề tài âm nhạc và thần tượng, mang đến cách tiếp cận mới: biến giai điệu thành vũ khí trong cuộc chiến thiện ác. Nhà sản xuất tập trung sáng tạo các giai điệu, với sự dẫn dắt của The Black Label - công ty do nhà sản xuất Teddy Park sáng lập, người đứng sau hàng loạt bản hit của Blackpink và 2NE1. Theo Billboard, không ít người nghe nhạc trước rồi mới tìm đến bộ phim, giúp thu hút nhiều đối tượng khán giả.

AP nhận định thành công của Kpop Demon Hunters là điều hiếm gặp ở dòng phim hoạt hình khi khai thác một kịch bản gốc chứ không khai thác thương hiệu cũ. Sự mới lạ cùng mối liên hệ giữa Hàn Quốc và phương Tây là yếu tố khiến bộ phim trở nên có điểm nhấn. Hollywood Reporter bình luận: "Dự án mang đến nhiều ca khúc bắt tai, kết hợp yếu tố hành động và hài hước với tiết tấu nhanh, nổi bật hơn hẳn so với các phim hoạt hình ở rạp chiếu thời gian gần đây".

Tạo hình nhóm nhạc Huntrix trong phim. Ảnh: Sony Pictures Animation

Theo Variety, ông Dan Lin - chủ tịch mảng phim Netflix - cho biết nền tảng đang cân nhắc sản xuất các phần tiếp theo, mở rộng sang định dạng live-action và nhạc kịch sân khấu.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)