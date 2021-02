Kongo vẽ tranh ở biệt thự danh họa Pablo Picasso

Florian Picasso sinh năm 1990 tại TP HCM, được bà Marina Picasso nhận nuôi từ hồi ba tháng tuổi. Lớn lên ở Paris và sau đó chuyển tới Cannes, anh được tiếp xúc với không gian nghệ thuật ở La Californie - nơi khởi nguồn cho sự nghiệp âm nhạc của anh sau này. Florian bắt đầu sáng tác khi 13 tuổi nhưng tới năm 19 tuổi (2011) mới viết nhạc chuyên nghiệp. Anh theo đuổi dòng nhạc House.

Năm 2018, Florian được tạp chí DJ xếp thứ 39 trong danh sách 100 DJ hàng đầu thế giới. Từ năm 2015 đến nay, các đĩa đơn anh đã phát như "Can not Stop", "Want It Back (Origami)", "Kirigami", "Final Call"... đều nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Florian từng hợp tác nhiều tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực này trong đó có Martin Garrix và Steve Aoki, biểu diễn tại các đại nhạc hội lớn như Ultra Music Festival và Tomorrowland.