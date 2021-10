Klopp: 'Newcastle sẽ đạt được vị trí họ muốn'

HLV Jurgen Klopp cho rằng Newcastle sẽ trở thành siêu cường mới ở Ngoại hạng Anh, sau khi được hậu thuẫn bởi Saudi Arabia.

"CĐV Newcastle rất thích sự xuất hiện của chủ mới. Nhưng các đội còn lại của Ngoại hạng Anh chỉ nghĩ rằng Newcastle sẽ trở thành siêu cường", Klopp nói trong họp báo hôm 15/10. "Tiền không thể mua được mọi thứ, nhưng qua một thời gian họ sẽ chuyển từ những quyết định sai thành đúng. Từ đó họ sẽ đạt được vị trí họ muốn trong dài hạn. Mọi người đều biết kịch bản đó sẽ xảy ra, và CEO Ngoại hạng Anh Richard Masters có lẽ cũng nghĩ: 'Được thôi, cứ để họ làm thế đi'".

Jurgen Klopp là HLV phản ứng mạnh mẽ nhất với thông tin Saudi Arabia thành chủ của Newcastle. Ảnh: Reuters

HLV Liverpool còn ví sự xuất hiện của Saudi Arabia ở Ngoại hạng Anh giống như khi 12 CLB thành lập Super League tháng 4/2021. "Chúng ta từng tranh cãi kịch liệt khi Super League xuất hiện. Còn Newcastle hiện cũng chẳng khác gì, khi họ sẽ tạo ra một siêu cường. Newcastle sẽ đảm bảo suất dự Champions League trong vài năm tới. Tôi không biết liệu luật Công bằng Tài chính của UEFA còn tồn tại nữa hay không".

Hôm 7/10, quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) hoàn tất mua lại 80% cổ phần Newcastle. Họ tuyên bố không can thiệp vào việc điều hành đội bóng, để tránh vi phạm quy định ở Ngoại hạng Anh. Klopp cho rằng Newcastle chẳng khác nào đội bóng thứ ba do một quốc gia sở hữu, sau Man City và PSG. "Đây là đội thứ ba do một quốc gia sở hữu. Tôi không biết ngoài kia còn bao nhiều quốc gia có tiềm lực tài chính tương tự và muốn đầu tư vào bóng đá", ông nói.

Newcastle đang đứng áp chót Ngoại hạng Anh, còn Liverpool dẫn đầu. Theo Telegraph, các ông chủ Liverpool chủ giàu thứ 14 ở Ngoại hạng Anh, với khối tài sản 2,8 tỷ USD. Còn khối tài sản của PIF lên tới hơn 500 tỷ USD.

Hoàng An (theo Liverpool Echo)