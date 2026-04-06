Klinsmann: 'Nếu ở Italy, Yamal sẽ bị đẩy xuống Serie B'

ItalyTheo huyền thoại Đức Jurgen Klinsmann, bóng đá Italy đang chịu hậu quả từ việc thiếu lãnh đạo, vắng bóng dần những cầu thủ dám đối đầu và khan hiếm cơ hội cho các tài năng trẻ.

Ở chung kết play-off hôm 31/3, Italy thua Bosnia & Herzegovina 1-4 ở loạt luân lưu, dẫn đến việc lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup. Ở hai lần tranh vé vớt trước, đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới lần lượt thua Thụy Điển (2018) và Bắc Macedonia (2022).

Jurgen Klinsmann - nhà vô địch World Cup 1990, từng khoác áo Inter và Sampdoria ở Serie A, cho biết thất bại mới nhất khiến ông mất ngủ và buồn bã. "Tôi đã chịu nỗi đau cùng những người bạn Italy ở Los Angeles", ông nói với Corriere dello Sport. "Đêm hôm sau, tôi vật vã không ngủ được".

Jurgen Klinsmann, cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 1990, từng khoác áo Inter và Sampdoria ở Serie A.

Huyền thoại Đức cho rằng bóng đá Italy đang phải trả giá vì thiếu thủ lĩnh, thiếu những cầu thủ đối mặt trực diện với đối thủ và thiếu niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Ông còn so sánh với cách quản lý cầu thủ ở Italy hiện nay: "Nếu chơi ở Italy, Yamal và Musiala có lẽ sẽ bị đẩy xuống Serie B để tích lũy kinh nghiệm".

Hai cái tên được Klinsmann nhắc đến thuộc nhóm cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất hiện nay. Yamal thậm chí được trao cơ hội ở đội một Barca từ 15 tuổi, trở thành trụ cột của cả CLB lẫn đội tuyển từ tuổi 16. Còn Jamal Musiala, 23 tuổi, là nhân tố chủ chốt của Bayern nhiều năm qua và từng cùng tuyển Đức dự Euro 2020, 2024 và World Cup 2022.

So sánh của Klinsmann là giả định nhưng phản ánh chính xác tư duy bảo thủ đang tồn tại ở Italy, khi rất ít tài năng trẻ được trao cơ hội ra sân thường xuyên. Cựu tiền đạo 61 tuổi cũng chỉ ra một nguyên nhân gốc rễ khác: tư duy chiến thuật quá an toàn. "Nhiều HLV vẫn đặt mục tiêu không thua lên hàng đầu thay vì thắng bằng mọi giá", ông nói. "Và đây là kết quả chúng ta thấy".

Cùng quan điểm, Fabio Capello - cựu HLV Milan, Roma, Real Madrid và đội tuyển Anh - cũng phân tích sâu về vấn đề bóng đá Italy từ cấp trẻ đến đội tuyển quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, ông chỉ ra rằng thất bại trước Bosnia phản ánh những vấn đề căn bản hơn là một trận đấu cụ thể.

"Thất bại ba lần liên tiếp chứng tỏ còn một căn bệnh chưa được chữa", Capello nói, nhấn mạnh sự thiếu liên kết giữa đội tuyển và các CLB nội địa. "Ngày xưa, đội tuyển được hình thành từ 'khối CLB', còn bây giờ cầu thủ rải rác. Không còn khối nữa, và tinh thần đồng đội rất yếu. Gattuso đã cố gắng tạo nhóm nhưng rất khó trong điều kiện hiện nay".

Lamine Yamal (trái) tranh chấp với Jamal Musiala trong trận Tây Ban Nha gặp Đức tại Euro 2024.

Về bóng đá trẻ, Capello cảnh báo rằng hệ thống đào tạo Italy đang mắc sai lầm nghiêm trọng, nơi các cầu thủ trẻ phải thực hiện các bài tập chiến thuật giống hệt các cầu thủ chuyên nghiệp.

Cựu HLV 79 tuổi cho biết: "Tôi hay hỏi: 'Các em có thích chơi bóng không?' - 'Có'. 'Các em làm các bài tập giống chuyên nghiệp à?' - 'Có'. Tôi sẽ loại những HLV như vậy. Trẻ em cần được vui chơi, nhưng cũng phải học cách xử lý bóng cơ bản. Chúng ta thiếu những HLV hiểu rõ từng cầu thủ, biết cách điều chỉnh theo chiều cao, kích cỡ chân và khả năng của các em. Dạy kỹ thuật cơ bản, quan sát và hiểu cầu thủ mới là điều quan trọng".

Capello cũng nhận định rằng đội tuyển Italy cần một kế hoạch dài hạn. "Để bắt đầu lại, cần một kế hoạch 10 năm và phải làm ngay. Người kế nhiệm cũng khó có thể làm ngay, họ phải may mắn sở hữu nhóm cầu thủ đủ tinh thần và chất lượng để tạo thành đội hình mới", ông nói, đồng thời khẳng định sẽ không tái xuất vì đã nhiều tuổi.

