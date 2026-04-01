Italy lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup

Bosnia & HerzegovinaItaly thua luân lưu 1-4 trước Bosnia & Herzegovina, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút trận chung kết tranh vé vớt World Cup 2026, tối 31/3.

*Ghi bàn: Tabakovic 79' - Kean 15'.

Được chơi trên sân nhà Bilino Polje, Bosnia & Herzegovina khởi đầu mạnh mẽ, liên tục tổ chức lên bóng, đánh mạnh vào hai biên và sớm thử thách khung thành thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Tuy nhiên, Italy tỏ ra lì lợm, và biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương. Phút 15, dưới sức ép của Mateo Retegui, thủ môn Nikola Vasilj phải chuyền chìm lên trên. Nicolo Barella chặn được, chọc khe cho Moise Kean cứa lòng chân phải từ 17 m vào góc cao khung thành Bosnia & Herzegovina. Kean trở thành cầu thủ thứ tư ghi bàn trong sáu lần khoác áo Italy liên tiếp, sau Adolfo Balonceri (năm 1928), Gigi Riva (1969) và Roberto Bettega (1977).

Các cầu thủ Italy mừng bàn mở tỷ số trận tranh vé vớt với chủ nhà Bosnia & Herzegovina tối 31/3.

Sau bàn thắng sớm, Italy chuyển sang thế trận phòng ngự phản công. Nhưng khi đang hưởng lợi thế, họ bất ngờ tự làm khó. Phút 42, trong pha truy cản Amar Memic, Alessandro Bastoni ra chân quá sớm và không trúng bóng, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. HLV Gennaro Gattuso buộc phải tăng cường hàng thủ bằng cách cho trung vệ Federico Gatti vào thay thế Retegui.

Việc chơi thiếu người khiến Italy chịu áp lực lớn. Ngay cả khi có cơ hội phản công, đội khách cũng không thể tận dụng và lập tức bị ép sân trở lại. Phút 79, điều mà CĐV Italy lo ngại cuối cùng cũng đến. Sau quả tạt cánh phải, Edin Dzeko đánh đầu khiến Donnarumma bắt không dính bóng, để Haris Tabakovic sút bồi cận thành gỡ hòa 1-1.

Bastoni (ngồi) nhận thẻ đỏ trong trận Italy thua Bosnia & Herzegovina tối 31/3.

Những phút cuối, khung thành của Italy liên tục bị đặt trong thế báo động. Nếu Donnarumma không xuất sắc, trận đấu có thể đã kết thúc sớm với chiến thắng cho Bosnia & Herzegovina. Phút 87, thủ môn CLB Man City cứu thua ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Ermedin Demirovic.

Cả trận, Bosnia & Herzegovina tung 18 pha dứt điểm và gần một phần ba trong số đó hướng mục tiêu, còn Italy là 8 và 3. Đội chủ nhà cũng được hưởng 10 quả phạt góc, gần gấp ba các vị khách.

Bất phân thắng bại trong hiệp phụ, hai đội đưa nhau đến loạt luân lưu. Tại đây, Italy chỉ thành công một lần nhờ Sandro Tonali ở lượt đá thứ hai. Pio Esposito đưa bóng lên trời ở lượt thứ nhất, còn Bryan Cristante sút bật xà ở lượt thứ ba. Trái lại, Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic, Kerim Alajbegovic và Esmir Bajrakterovic đều sút chính xác, giúp Bosnia & Herzegovina thắng 4-1.

Các cầu thủ Bosnia & Herzegovina mừng chiến thắng luân lưu trong trận tranh vé vớt dự World Cup trước Italy tối 31/3.

Bosnia & Herzegovina giành vé dự World Cup lần thứ hai, sau lần đầu vào năm 2014. Trong khi đó, Italy nối dài cuộc khủng hoảng. Ở hai lần tranh vé vớt gần nhất, đại gia từng bốn lần vô địch World Cup lần lượt thua Thụy Điển và Bắc Macedonia.

