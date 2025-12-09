Kinh tế TP HCM tăng trưởng hơn 8%

GRDP năm 2025 của TP HCM ước tăng 8,03%, tạo đà để "siêu đô thị" đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% vào năm tới.

Thông tin được ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP HCM, báo cáo tại kỳ họp cuối năm, khai mạc sáng 9/12. Theo đó, GRDP của thành phố ước tăng 8,03%, quy mô đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. Tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người ước đạt 8.066 USD.

Từ ngày 1/7, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP HCM trở thành "siêu đô thị" rộng hơn 6.700 km2, dân số khoảng 14 triệu người. Nếu không tính dầu khí, tăng trưởng GRDP của TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập lần lượt là 8,07%, 8,88% và 5,44%.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà báo cáo tại kỳ họp, sáng 9/12. Ảnh: An Phương

Đóng góp chính cho tăng trưởng chung của thành phố là khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% cơ cấu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13,5%; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9%.

Theo đánh giá của HĐND TP HCM, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% (cùng kỳ tăng 5,7%) cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng ổn định được thúc đẩy chủ yếu bởi đà tăng trưởng tích cực của tiêu dùng nội địa. Đây là động lực quan trọng giúp duy trì ổn định kinh tế và khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp - thương mại hàng đầu cả nước.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến thành phố ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng 39,3% và khách du lịch nội địa ước đạt 45 triệu lượt, tăng 18,4% so cùng kỳ.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao, tuy nhiên lĩnh vực chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn. Ngành vận tải ghi nhận mức tăng 14,3%.

Thành phố ghi nhận 59.750 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỷ đồng. FDI đạt 8,16 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2024.

Trong xử lý dự án vướng mắc, thành phố đã giải quyết hoặc định hướng 670/838 dự án, đạt 80%. Tổng thu ngân sách của TP HCM ước đạt 748.438 tỷ đồng, vượt kế hoạch Trung ương và HĐND giao.

Trung tâm TP HCM đối diện bán đảo Thủ Thiêm, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuy vậy, năm qua, kinh tế, xã hội của TP HCM cũng còn nhiều hạn chế. Theo ông Lộc Hà, dù tăng trưởng cao, thành phố vẫn đối mặt quá tải hạ tầng, ô nhiễm, ngập úng và ùn tắc.

Năng suất công nghiệp và các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI, Par-Index, SIPAS) chưa cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, giải ngân đầu tư công vẫn thấp, mới đạt 59,6% vốn Trung ương giao và 46,7% kế hoạch vốn của thành phố. TP HCM cũng chưa tận dụng hết cơ chế đặc thù của mô hình siêu đô thị, liên kết vùng và quốc tế chưa tương xứng tiềm năng.

Năm 2026 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng trong bối cảnh trở thành siêu đô thị sau sáp nhập. Với mức tăng trưởng năm nay hơn 8%, TP HCM đặt mục tiêu con số này của năm 2026 là trên 10%.

Các nhiệm vụ đi kèm gồm cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên khoa học – công nghệ, mở rộng kinh tế số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư mạnh cho hạ tầng và hoàn thiện thể chế để tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng.

Cụ thể, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.800 USD, năng suất lao động tăng 7,5%, thu hút FDI hơn 11 tỷ USD, tổng thu ngân sách đạt hơn 805.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đặt mục tiêu chi cho khoa học - công nghệ, chuyển đổi số với tối thiểu 4-5% ngân sách; 35 giường bệnh và 18 bác sĩ/10.000 dân; bảo hiểm y tế đạt 95%; Hoàn thành 1.900 căn nhà ven kênh rạch cần di dời; thêm 25.287 căn nhà ở xã hội.

Đặc biệt, TP HCM đẩy nhanh đầu tư công gần 148.000 tỷ đồng, ưu tiên các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng và chuẩn bị đầu tư 7 tuyến metro. Kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối; triển khai thu phí TOD (Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).

Lê Tuyết