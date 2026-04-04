Kinh tế TP HCM tăng cao nhất 5 năm

GRDP TP HCM quý I ước tăng 8,27% so với cùng kỳ 2025, mức cao nhất trong 5 năm gần đây, theo Cơ quan Thống kê TP HCM.

Báo cáo của Thống kê TP HCM cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I ước tăng 8,27% so với cùng kỳ, nếu không tính dầu khí thì tăng 8,58%. Đây là mức tăng trưởng quý I cao nhất hơn 5 năm gần đây, tạo nền tảng quan trọng để kinh tế tăng tốc trong các quý còn lại của 2026.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò là động lực chính, tăng trưởng 8,91% và chiếm 51,9% trong GRDP nhưng đóng góp đến 56% vào mức tăng GRDP.

Công nghiệp, xây dựng tăng 7,73%, chiếm 35,2% GRDP nhưng chỉ đóng góp 32,6% vào tăng trưởng. Hoạt động xây dựng tăng 8,05%, góp 2,2% vào mức tăng. Theo Thống kê TP HCM, cả hai lĩnh vực này đều chưa như kỳ vọng.

Sản xuất công nghiệp một số ngành chủ lực cải thiện nhưng chi phí đầu vào tăng, đặc biệt do giá xăng dầu biến động, đã tạo áp lực lên doanh nghiệp. Một số công trình, dự án xây dựng trọng điểm đã triển khai và bước đầu tạo tác động lan tỏa, song mức đóng góp vẫn chưa xứng với động lực đầu tư thúc đẩy tăng trưởng.

Về cơ cấu, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,2%; dịch vụ chiếm 51,9%; còn lại là thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.

Điểm sáng của đầu tàu kinh tế trong quý vừa qua là môi trường kinh doanh vẫn duy trì hấp dẫn. Hơn 13.600 doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn này, tăng 46,7%; với vốn đăng ký gần 91.400 tỷ đồng, tăng 46,6%. Địa phương thu hút được gần 2,9 tỷ USD vốn FDI, tăng 219,7% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, Thống kê TP HCM nhận định nền kinh tế thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực song vẫn chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, đặc biệt là giá năng lượng và chi phí đầu vào tăng.

Sang quý II, kết quả khảo sát các doanh nghiệp ngành sản xuất trên địa bàn cho thấy 77% đánh giá tình hình ổn định hoặc thuận lợi hơn. Một số ngành được dự báo tích cực như: sản xuất chế biến thực phẩm, dệt may, điện tử và thiết bị điện. Tuy nhiên, vẫn còn 22,9% dự báo khó khăn hơn.

TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2026 trên 10%. Với nền kinh tế có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp từ biến động của thương mại quốc tế, Thống kê TP HCM cho rằng cần tăng theo dõi, phân tích diễn biến giá năng lượng để kịp thời có cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh.

Với thị trường nội địa, cần kích cầu tiêu dùng, nâng hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, khuyến mại tập trung và tổ chức các sự kiện thương mại, dịch vụ có quy mô, phạm vi lớn hơn nhằm thu hút người dân và du khách.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa, dẫn dắt đầu tư xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính đến ngày 23/3, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt trên 13.500 tỷ đồng, bằng 9,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

