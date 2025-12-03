Kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm nay

Theo Bộ Công Thương, kinh tế số Việt Nam năm 2025 dự kiến đạt 39 tỷ USD, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Thông tin được Phó cục trưởng Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Hoàng Ninh cho biết tại Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025, ngày 3/12.

Theo ông Ninh, năm nay thương mại điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với quy mô khoảng 25 tỷ USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.

Cùng với đó, chuyển đổi số trong công nghiệp - sản xuất thông minh cũng giúp chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,4%, mức cao nhất 5 năm. Theo Bộ Công Thương, khoảng 90% doanh nghiệp chế biến - chế tạo triển khai một phần giải pháp số, 35% ứng dụng robot, cảm biến trong sản xuất, và 10-12% đạt mức nhà máy thông minh 3.0.

Nhờ những bước chuyển trong kinh tế số, Bộ Công Thương ước tính quy mô lĩnh vực này đạt 39 tỷ USD năm nay, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Khách hàng tìm mua sản phẩm trên một sàn thương mại điện tử. Ảnh: Shopee.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá kinh tế số tiếp tục cải thiện, trở thành trụ cột mới giúp nâng năng suất, mở rộng thị trường và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Theo bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc đối ngoại Grab Việt Nam, các nền tảng số đang trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế số. Việc cung cấp hệ sinh thái đa dịch vụ giúp đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực du lịch, quảng bá di sản, văn hóa và ẩm thực.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội tăng trưởng của kinh tế số, lĩnh vực này cũng đối diện rủi ro tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Bà Nguyễn Như Quỳnh, Đồng sáng lập và Giám đốc vận hành Tổ chức chống lừa đảo, cảnh báo nguy cơ tấn công mạng gia tăng như giả mạo email, thông tin đối tác để thay đổi điều khoản thanh toán, gian lận thương mại xuyên biên giới.

Cùng với đó, trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh, các hình thức tấn công mới từ giả giọng nói tới hình ảnh, video nghiêm trọng hơn, trực tiếp nhắm vào con người - mắt xích dễ tổn thương nhất trong hệ thống an ninh mạng.

Để ngăn ngừa rủi ro lừa đảo trực tuyến, bà Quỳnh cho rằng doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống phòng vệ chủ động, ứng dụng AI trong an ninh mạng nhằm tăng giám sát, cảnh báo sớm các bất thường. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tăng hợp tác công - tư, chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và mô hình tấn công.

Phương Dung